Friday, 04 October 2024 12:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة القرارعة

10/3/2024 2:52:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، وفدا من أبناء عشيرة القرارعة من محافظة الطفيلة.

وفي مستهل اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، أكد العيسوي أن أبواب الديوان الملكي مفتوحة أمام الجميع، وأنه سيبقى بيتا للأردنيين ولجميع الأشقاء العرب.

وقال العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، سيبقى كما هو دوما، وكما يريده جلالة الملك عبدالله الثاني، واحة أمن واستقرار، وموئلا لجميع أحرار الأمة، ولكل باحث عن الأمان، وأنه ثابت على مواقفه ومبادئه المناصرة لقضايا أمته العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ويواصل جهوده لوقف دوامة العنف في المنطقة وإحلال السلام فيها.

من جهتهم، أكد المتحدثون اعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المناصرة والمساندة للأشقاء في فلسطين، ومساعي جلالته المكثفة والمتواصلة إقليميا ودوليا لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية.

وعبروا عن اعتزازهم وفخرهم، بقيادتهم الهاشمية، والتفافم حولها، ووقوفهم خلف جلالة الملك في جميع مواقفه المحلية والإقليمية، مؤكدين أهمية خطاب جلالته الجريء والشامل، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي عبر عن ضمير الأمة، وعما يجول في وجدان جميع الأردنيين.

وقالوا إن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، سيبقى عصيا على جميع التحديات، وقادرا على مواجهة وتجاوز الأزمات، التي تمر بها المنطقة.

MENAFN03102024000072011014ID1108744725

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث