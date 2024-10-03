برنامج لتنظيم زيارات سياحية لطلبة الجامعات الألمانية



وأشار خلال استقبال وفد من الجامعة الألمانية الأردنية ضمن برنامج "اللغة والثقافة"، للإطلاع على تجربة السلطة في إدارة الموقع الأثري بالبترا، إلى أن السلطة ستعمل على رفع مستوى التسويق والترويج للمدينة وتنويع المنتجات وإقامة عدد من الفعاليات التي تناسب السياح المحليين والعرب والأجانب، لرفع أعداد زوار المدينة.



ووضع البريزات، بحضور مفوض التنمية المستدامة في السلطة الدكتورة فاطمة الهلالات، الوفد في صورة مجالات عمل السلطة من خلال إدارة الموقع الأثري بكونه أحد عجائب الدنيا السبع الجديدة، وأحد مواقع التراث العالمي، والجهود المبذولة لرفع مستوى التنمية في المنطقة، إضافة إلى جهودها في الاهتمام بالبنية التحتية والخدمات المقدمة.



واستهل الوفد زيارته بالمتحف للإطلاع على القطع الأثرية الموجودة فيه، ومركز زوار البترا والخزنة والمحكمة وعدد من المعالم الأثرية بالمدينة.