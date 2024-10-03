الصفدي ونظيره الياباني يؤكدان ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان



وأكد الوزيران خلال اتصال هاتفي ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان وتنفيذ القرار 1701.



وأكد الصفدي ضرورة دعم مبادرة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي المتوافقة مع المبادرة التي كان طرحها الرئيس الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أكدت التزام لبنان تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 حال التوصل لوقف لإطلاق النار.



كما أكد الوزيران دعمهما لجهود التوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.



وأكد الصفدي أن وقف العدوان على غزة هو الخطوة الأولى نحو وقف التصعيد الإقليمي.



وشدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وانتهاكات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف.



وبحث الصفدي وإيوايا التعاون في جهود إيصال المساعدات الإنسانية لغزة ولبنان، حيث أشار الصفدي إلى الاحتياجات الكبيرة لمواجهة الكارثة الإنسانية التي سببها العدوان الإسرائيلي على غزة واحتياجات لبنان الذي هجر حوالي مليون من مواطنيه.

وأكد الصفدي خلال الاتصال أن الأردن سيتصدى بكل إمكانياته لأي تهديد لأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه، وأنه لن يكون ساحة حرب لأحد.



وبحث الصفدي وإيوايا سبل تطوير التعاون بين البلدين اللذين يحييان هذا العام مرور سبعين عاماً على إقامة علاقتهما الدبلوماسية.



وثمن الصفدي، الذي هنأ نظيره الياباني بتوليه وزارة الخارجية، الدعم الذي تقدمه اليابان للأردن لدعم مسيرته التنموية وبرامجه الاقتصادية.



وأكد الوزيران عمق علاقات الصداقة بين البلدين والحرص على تطويرها في مختلف المجالات.



إلى ذلك، التقى الصفدي اليوم وفدا من منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط، حذر خلاله من خطورة التصعيد الإسرائيلي في المنطقة وضرورة وقف العدوان على غزة ولبنان.



وشدد الصفدي على أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.



وحذر الصفدي من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.



وشدد على ضرورة احترام الوضع التاريخيّ والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.



وبحث الصفدي والوفد جهود إنهاء التصعيد في المنطقة ومعالجة الكارثة الإنسانية التي يسبّبها العدوان الإسرائيلي، وتوفير المساعدات الإنسانية للبنان الذي يواجه تحدي تهجير حوالي مليون من سكانه داخلياً.