وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نائب الرئيس السوري



وبحث الصفدي مع المقداد مخرجات الاجتماع الذي عقده الصفدي مع الخارجية السوري بسام صباغ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 28 أيلول 2024.

وهنأ الصفدي المقداد خلال الاتصال على توليه موقعه الجديد نائبا لرئيس الجمهورية العربية السورية.

كما بحث الصفدي والمقداد التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وأكدا ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

وبحث الصفدي ومقداد عددا من القضايا الثنائية، واتفقا على إدامة قنوات التواصل لتطوير العلاقات الثنائية وفي جهود حل الأزمة السورية. -(بترا)

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