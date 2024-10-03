الحنيطي يتابع اختبار عدد من الأسلحة المدرعة والمدفعية



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري قدمه قائد سلاح الصيانة الملكي حول مراحل إعادة البناء لدبابة الحسين لجميع المعدات والأنظمة الإلكترونية والمجموعات الرئيسية والفرعية للآلية.

ونفذ الرماية عدد من مرتبات لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40 أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى ممن تم تدريبهم مؤخرا على الرماية بنظام (TOGS)، وهو نظام يوفر الرماية في مختلف الظروف الجوية ليلا ونهارا، لزيادة القدرة والمهارة لمستخدمي الدبابة.

وجاءت الرماية لاختبار جاهزية دبابة الحسين وتعزيز مهارات مستخدميها، وذلك بعد أن جرى تعديل أنظمة الرمي والتوجيه والرؤية الليلية والحرارية للدبابة من خلال سلاح الصيانة الملكي لإعطاء دقة لهذا النوع من الدبابات والتأكد من جاهزيتها.

كما شاهد اللواء الركن الحنيطي، رماية حية لراجمة wm80، والمستخدمة في كتيبة الراجمات/28 الملكية، التابعة لقيادة سلاح المدفعية الملكي، والتي تتميز بالقدرة على رماية الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى بدقة وفاعلية.

وأظهر المشاركون في الرمايات أداء متميزا، ودقة في إصابة الأهداف، عكس جاهزيتهم واستعدادهم القتالي في التعامل مع مختلف الظروف العملياتية.

وأعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة عن اعتزازه بمستوى الأداء والاحترافية التي أظهرها المشاركون، مشددا على أهمية هذه الاختبارات والتمارين في تعزيز الجاهزية القتالية للقوات المسلحة بمختلف صنوفها.

وأكد، أن هذه التجارب تسهم في تحسين أداء التشكيلات والوحدات وتعزيز القدرات القتالية لمرتباتها ورفع مستوى استعدادها لمواجهة التحديات.

وتسعى القوات المسلحة إلى تطوير وتحديث أنظمتها ومعداتها، بشكل يسهم في أداء مهامها وواجباتها، علاوة على توظيف التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة للاستفادة من مختلف المميزات التي توفرها، وتدريب مرتباتها عليها.

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة- الجيش العربي عمدت وضمن خططها الاستراتيجية على تطوير السلاح المدرع والمدفعي وإدخال مختلف الأنواع الجديدة للدبابات والراجمات وسلحت بها العديد من التشكيلات والوحدات في القوات المسلحة. -(بترا)

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