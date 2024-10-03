القوات المسلحة تتسلم علاجات من منظمة فاونديشن الباكستانية لإرسالها إلى غزة



ويأتي هذا التبرع الذي يشمل علاجات متنوعة؛ بهدف تقديم يد العون والمساعدة ودعم المرضى والمصابين داخل المستشفيات الميدانية العسكرية الأردنية في القطاع.

وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية: "إن الخدمات الطبية الملكية بمختلف طواقمها الطبية والإدارية تعمل في سبيل تقديم الخدمة الطبية المتميزة للأشقاء في فلسطين"، مثمنا دور المنظمة الباكستانية في تقديم العلاجات في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكد السفير الباكستاني في عمان، أن هذه المساهمة تعبر عن التضامن للوقوف مع قطاع غزة من قبل الشعب الباكستاني، مشيرا إلى استمرارهم بتقديم الدعم للفلسطينيين، مشيدا بجهود القوات المسلحة الأردنية في تقديم خدمات طبية متميزة من خلال المستشفيات الميدانية العسكرية في القطاع.

من جهته، قال ممثل المنظمة في عمان "يشرفنا أن نساهم في جهود الأردن المستمرة والدؤوبة لتقديم الدعم الضروري لشعب غزة في هذه الأوقات العصيبة"، مشيرا إلى أن هذا الدعم لا يعكس فقط قوة علاقاتنا الثنائية، بل هي رمز لإنسانيتنا المشتركة والتزامنا الثابت بالوقوف إلى جانب المحتاجين.

وقال، إن جهود المنظمة تتجاوز المساعدات المادية والعينية، "إنها تمثل الأمل، والتعاطف، والإيمان الراسخ بأن لكل حياة قيمة". -(بترا)

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