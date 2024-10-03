القوات المسلحة تتسلم علاجات من منظمة فاونديشن الباكستانية لإرسالها إلى غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- تسلمت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، ممثلة بمديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الخميس، علاجات مقدمة من منظمة الخدمات "فاونديشن" الباكستانية، والتي سيتم إرسالها إلى المستشفيات الميدانية الأردنية العسكرية لدعم المرضى والمصابين في قطاع غزة، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية والسفير الباكستاني في عمان.
ويأتي هذا التبرع الذي يشمل علاجات متنوعة؛ بهدف تقديم يد العون والمساعدة ودعم المرضى والمصابين داخل المستشفيات الميدانية العسكرية الأردنية في القطاع.
وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية: "إن الخدمات الطبية الملكية بمختلف طواقمها الطبية والإدارية تعمل في سبيل تقديم الخدمة الطبية المتميزة للأشقاء في فلسطين"، مثمنا دور المنظمة الباكستانية في تقديم العلاجات في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأكد السفير الباكستاني في عمان، أن هذه المساهمة تعبر عن التضامن للوقوف مع قطاع غزة من قبل الشعب الباكستاني، مشيرا إلى استمرارهم بتقديم الدعم للفلسطينيين، مشيدا بجهود القوات المسلحة الأردنية في تقديم خدمات طبية متميزة من خلال المستشفيات الميدانية العسكرية في القطاع.
من جهته، قال ممثل المنظمة في عمان "يشرفنا أن نساهم في جهود الأردن المستمرة والدؤوبة لتقديم الدعم الضروري لشعب غزة في هذه الأوقات العصيبة"، مشيرا إلى أن هذا الدعم لا يعكس فقط قوة علاقاتنا الثنائية، بل هي رمز لإنسانيتنا المشتركة والتزامنا الثابت بالوقوف إلى جانب المحتاجين.
وقال، إن جهود المنظمة تتجاوز المساعدات المادية والعينية، "إنها تمثل الأمل، والتعاطف، والإيمان الراسخ بأن لكل حياة قيمة". -(بترا)
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