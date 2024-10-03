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كيم: العلاقة بين الأردن وكوريا وطيدة

10/3/2024 2:52:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - أكد السفير الكوري في المملكة بيل او كيم، أهمية العلاقات الوطيدة والمتينة والطويلة الأمد بين الأردن وكوريا الجنوبية، وذلك خلال فعالية أقامتها السفارة الكورية في عمان أول من أمس، بمناسبة اليوم الوطني الكوري.
وقال كيم، إن العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وكوريا الجنوبية تأسست في العام 1962، وما تزال قائمة وتتطور إلى شراكة قوية عبر مجموعة من القطاعات، يتخللها التعاون السياسي والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الأردن أقدم شريك لكوريا في المنطقة، مؤكدا دور المملكة المهم بدعم عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.
ولفت كيم في الفعالية التي أقيمت بمنزله في عمان، وحضرتها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، ومدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سامي غوشة، ومسؤولون ودبلوماسيون وصحفيون، إلى أن الأردن بمنزلة بوابة رئيسة للشركات الكورية التي تتوسع في منطقة بلاد الشام، وهو رابع أكبر شريك تجاري لكوريا بين الدول الآسيوية غير العربية.

MENAFN03102024000072011014ID1108744715

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