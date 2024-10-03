كيم: العلاقة بين الأردن وكوريا وطيدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
عمان - أكد السفير الكوري في المملكة بيل او كيم، أهمية العلاقات الوطيدة والمتينة والطويلة الأمد بين الأردن وكوريا الجنوبية، وذلك خلال فعالية أقامتها السفارة الكورية في عمان أول من أمس، بمناسبة اليوم الوطني الكوري.
وقال كيم، إن العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وكوريا الجنوبية تأسست في العام 1962، وما تزال قائمة وتتطور إلى شراكة قوية عبر مجموعة من القطاعات، يتخللها التعاون السياسي والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الأردن أقدم شريك لكوريا في المنطقة، مؤكدا دور المملكة المهم بدعم عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.
ولفت كيم في الفعالية التي أقيمت بمنزله في عمان، وحضرتها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، ومدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سامي غوشة، ومسؤولون ودبلوماسيون وصحفيون، إلى أن الأردن بمنزلة بوابة رئيسة للشركات الكورية التي تتوسع في منطقة بلاد الشام، وهو رابع أكبر شريك تجاري لكوريا بين الدول الآسيوية غير العربية.
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