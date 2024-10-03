الأونروا و”محكمة العدل الدولية” وغوتيريش من بين المرشحين لجائزة نوبل للسلام هذا العام



وبناء على ما حدث سابقاً، فإن اللجنة النرويجية لجائزة نوبل يمكنها إحداث مفاجأة غير متوقعة في الإعلان المقرر يوم 11 أكتوبر تشرين الأول، بما في ذلك عدم منح جائزة على الإطلاق.



ويرى المراهنون أن المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني، الذي توفي في سجن بالقطب الشمالي، في فبراير شباط، هو المرشح الأوفر حظاً لنيل جائزة هذا العام. لكن هذا لن يحدث فعلياً لأن الجائزة لا تقدم لشخص بعد وفاته.



ويفضل مراهنون آخرون أيضاً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن من غير المرجح فوزه لأنه زعيم دولة في حالة حرب.



وبما أن عام 2024 يشهد حرباً مستعرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية“حماس”، وصراعاً في أوكرانيا دخل عامه الثالث، وسفكاً للدماء في السودان تسبّب في نزوح ما يربو على عشرة ملايين شخص، فقد تضع اللجنة في الاعتبار الجهات العاملة في المجال الإنساني التي تساعد في تخفيف معاناة المدنيين.



وقال هنريك أوردال، مدير معهد أبحاث السلام في أوسلو، لرويترز:“قد تكون الأونروا من بين المرشحين المفضلين. فهم يقومون بأعمال بالغة الأهمية لصالح المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون من تداعيات الحرب في غزة”.



وأضاف أن فوز الأونروا بالجائزة سيكون أمراً مثيراً للجدل بسبب الاتهامات التي أثارتها إسرائيل بأن بعض موظفيها شاركوا في الهجوم الذي شنه مسلحو“حماس” على إسرائيل، في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.



وقد أوقفت بعض الدول تمويلها للأونروا بسبب هذه الاتهامات، لكن بعض الدول المانحة استأنفت التمويل بعد ذلك. وفي أغسطس آب، أفاد تحقيق داخلي أجرته الأمم المتحدة باحتمال ضلوع تسعة من طاقم العمل في الهجوم وجرى فصلهم.



وقالت الأونروا إن إسرائيل تحاول تفكيك الوكالة التي أنشئت عام 1949 في أعقاب قيام دولة إسرائيل.



وتوفر الأونروا مساعدات إنسانية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان.



تعزيز النظام العالمي



ربما ترغب اللجنة السرية لاختيار الفائز، والمكونة من خمسة أشخاص، والتي يعينها البرلمان النرويجي، في أن تركز على الحاجة إلى تعزيز النظام العالمي الدولي الذي ترسخت قواعده بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك الأمم المتحدة التي تناصر هذا النظام.



أوردال: قد تكون الأونروا من بين المرشحين المفضلين، فهم يقومون بأعمال بالغة الأهمية لصالح المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون من تداعيات الحرب في غزة

وقال أسل سفين، المؤرخ المعني بجائزة نوبل للسلام، إن ذلك قد يعني منح الجائرة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش بمفرده، أو بالإضافة إلى“محكمة العدل الدولية”.



وأضاف سفين لرويترز:“غوتيريش هو الرمز الأعلى في الأمم المتحدة”. وأردف قائلاً:“وأهم واجبات محكمة العدل الدولية هو ضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني عالمياً”.



وتندد المحكمة بالغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، وتطالب إسرائيل بضمان عدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة خلال دعوى جارية دأبت إسرائيل على رفضها بوصفها لا أساس لها.



لكن اللجنة قد تقرر أيضاً عدم حصول أحد على الجائزة، وهو أمر حدث في 19 مناسبة، آخرها كان عام 1972.



وقال دان سميث، مدير معهد ستوكهولم لبحوث السلام الدولي، لرويترز:“ربما هذه هي السنة التي يجب على لجنة جائزة نوبل للسلام أن تحجب الجائزة فيها ببساطة، وأن تولي اهتمامها إلى حقيقة أن هذا كوكب متناحر”.



ويمكن لآلاف الأشخاص ترشيح أسماء، بما في ذلك الفائزون السابقون بالجائزة وأعضاء البرلمان وأساتذة التاريخ أو القانون الجامعيون. وتبقى الترشيحات سرية لمدة 50 عاماً، لكن بوسع مقدمي الترشيحات الإفصاح عن اختياراتهم.



ومن بين المرشحين المعروفين، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان وديفيد أتينبره صانع الأفلام الوثائقية عن الحياة الطبيعية.



وتم ترشيح 286 شخصاً في المجمل لجائزة هذا العام.



وفازت بجائزة العام الماضي نرجس محمدي، الناشطة الإيرانية في الدفاع عن حقوق المرأة، والتي تقضي حكماً بالسجن، في توبيخ لحكام إيران الدينيين وتعزيز للاحتجاجات المناهضة للحكومة.-(رويترز)