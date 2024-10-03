حزب الله يستهدف قوة متسللة.. وإعلام عبري: حدث خطير



وقال الحزب في بيان إن القوة الإسرائيلية تسللت إلى محيط بلدة مارون الراس بجنوب لبنان، حيث جرى تفجير العبويتين فيها.



وأضاف أن مقاتليه فجّروا عبوة ناسفة في قوة أخرى من لواء غولاني كانت تحاول الالتفاف من الجهة الغربية للبلدة وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأكد حزب الله في بيان منفصل أنه صد منذ فجر اليوم كافة محاولات التقدم الإسرائيلية عبر الحدود، وكبّد القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والمعدات.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع "حدث خطير وغير عادي" في الشمال اليوم، وقالت إن مروحيات تنقل جنودا قتلى وجرحى بعد "حدث أمني صعب ومؤسف".





وأضافت أن الحدث الأمني في الشمال قد يكون مرتبطا بلواء غولاني.

من جانبه، أفاد مراسل الجزيرة بتراجع مجموعة مشاة وآليات إسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق بعد تسللها باتجاه مارون الراس.



وكان حزب الله قال في وقت سابق اليوم إنه تصدى لقوة إسرائيلية عند بوابة فاطمة الحدودية واستهدفها بالمدفعية.



وتأتي هذه التطورات بعد يوم من وقوع قوة إسرائيلية في كمين أثناء تقدمها باتجاه بلدة مارون الراس، مما أسفر عن مقتل 8 جنود إسرائيليين بينهم 3 ضباط وإصابة 15 آخرين.



وبالتوازي مع التصدي لمحاولة القوات الإسرائيلية التقدم نحو بلدات لبنانية متاخمة للحدود، أطلق حزب الله منذ صباح اليوم عدة رشقات صاروخية كثيفة باتجاه منطقة الجليل.



وأكد الحزب أنه قصف طبريا ومستوطنات أخرى برشقات صاروخية، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، مشيرا إلى أنه استخدم في بعض العمليات صواريخ من نوع فلق وبركان.



كما قال حزب الله إنه استهدف بالصواريخ تجمعات لجنود إسرائيليين في مستوطنات سعسع وشوميرا ومسكفعام وكفرجلعادي وأدميت ويارون وثكنة راميم، كما قصف تحركا لقوات الاحتلال في موقع الراهب بالمدفعية وحقق فيه إصابة مباشرة.



من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نحو 50 صاروخا ومسيرتين من لبنان باتجاه شمال إسرائيل خلال الساعة الأخيرة، بينما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق نحو 200 صاروخ منذ الصباح.



وأظهرت صور تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي أضرارا في عدد من المستوطنات المستهدفة.



في غضون ذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، كما استهدف عدة بلدات في الجنوب.



وتأتي هذه الغارات بعد أخرى مماثلة استهدفت الليلة الماضية مبنى في منطقة الباشورة ببيروت، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص -بينهم 7 مسعفين- وإصابة 14 آخرين، وفق حصيلة أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية.



وفي تطور آخر، أعلن الجيش اللبناني مقتل جندي وإصابة آخر بجروح في اعتداء إسرائيلي في بلدة الطيبة جنوبي لبنان.



وبالتوازي مع الغارات الجوية، أفاد مراسل الجزيرة بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدات شبعا وكفرشوبا وكفركلا بجنوب لبنان.



وقد أنذر الجيش الإسرائيلي اليوم سكان 25 قرية في جنوب لنبان بضرورة إخلائها فورا.



وهدد الجيش الإسرائيلي بقصف معبر المصنع الحدودي بذريعة أن حزب الله يستخدمه لتهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان.



ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل عدوان جويا واسعا على لبنان، أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 1200 شخص وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين، ونزوح 1.2 مليون داخل لبنان وباتجاه سوريا.