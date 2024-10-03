ميقاتي: تشديد بالإجراءات الأمنية على الحدود اللبنانية - السورية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن الجيش شدد من إجراءاته الأمنية على المعابر الحدودية لا سيما عند معبر المصنع.
وأضاف ميقاتي في بيان للحكومة اليوم الخميس، أنه أوعز للجيش اللبناني والأمن العام، بمزيد من التشدد في الإجراءات الأمنية المتخذة على الحدود اللبنانية - السورية بعد مزاعم إسرائيلية عن استخدام معبر المصنع لنقل وسائل قتالية إلى لبنان.
على صعيد آخر، أعلن الجيش اللبناني عن استشهاد عنصر في الجيش وإصابة آخر، نتيجة اعتداء إسرائيلي خلال تنفيذ مهمة إخلاء وإنقاذ بمشاركة الصليب الأحمر اللبناني في بلدة الطيبة- مرجعيون.
وكان مصدر امني لبنان قال إن عددا من عناصر الجيش اللبناني والصليب الأحمر اللبناني أصيبوا بعد استهداف مسيّرة إسرائيلية طواقمهم خلال عملهم في بلدة الطيبة جنوب لبنان.
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