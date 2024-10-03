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ميقاتي: تشديد بالإجراءات الأمنية على الحدود اللبنانية - السورية

10/3/2024 2:52:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن الجيش شدد من إجراءاته الأمنية على المعابر الحدودية لا سيما عند معبر المصنع.


وأضاف ميقاتي في بيان للحكومة اليوم الخميس، أنه أوعز للجيش اللبناني والأمن العام، بمزيد من التشدد في الإجراءات الأمنية المتخذة على الحدود اللبنانية - السورية بعد مزاعم إسرائيلية عن استخدام معبر المصنع لنقل وسائل قتالية إلى لبنان.


على صعيد آخر، أعلن الجيش اللبناني عن استشهاد عنصر في الجيش وإصابة آخر، نتيجة اعتداء إسرائيلي خلال تنفيذ مهمة إخلاء وإنقاذ بمشاركة الصليب الأحمر اللبناني في بلدة الطيبة- مرجعيون.


وكان مصدر امني لبنان قال إن عددا من عناصر الجيش اللبناني والصليب الأحمر اللبناني أصيبوا بعد استهداف مسيّرة إسرائيلية طواقمهم خلال عملهم في بلدة الطيبة جنوب لبنان.

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