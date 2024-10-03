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الاحتلال يقر بالأضرار التي لحقت بقاعدة نيفاتيم بالقصف الإيراني

10/3/2024 2:52:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) القدس المحتلة - ذكرت صحيفة معاريف العبرية أن أضرارا كبيرة لحقت بقاعدة "نيفاتيم" الجوية العكسرية جراء الهجوم الصاروخي الإيراني ستؤثر سلبا على الدفاع الجوي الإسرائيلي.
يأتي ذلك وقد أظهرت صور للأقمار الاصطناعية أضرارا لحقت بأسقف صف من المباني قرب المدرج الرئيسي في القاعدة.
وأكدت "معاريف" أن الهجوم الصاروخي الإيراني ألحق "أضرارا جسيمة" بالقاعدة التي تقع في صحراء النقب.
وأظهرت صور الاقمار الاصطناعية ثقبا كبيرا في مستودع الطائرات بالقاعدة العسكرية، ويمكن فيها رؤية قطع كبيرة من الحطام متناثرة حول المبنى بسبب القصف الإيراني المكثف.
وأشارت وسائل اعلام أميركية أن الجيش الإسرائيلي لم يستجب لطلب التعليق على صور الأقمار الاصطناعية".
ونيفاتيم هي موطن لأكثر طائرات سلاح الجو الإسرائيلي تقدما، بما في ذلك طائرات الشبح "إف - 35 لايتنينغ 2" التي تنتجها الولايات المتحدة. وليس من الواضح من صور الأقمار الصناعية ما إذا كانت أي طائرة موجودة في المستودع عندما تعرض للضرب.
وكان جيش الاحتلال أقر أول من أمس بأن الضربة الصاروخية التي نفذتها إيران مساء الثلاثاء خلفت أضرارا في قواعده الجوية، لكنه قلل من أهميتها ولم يكشف عن أماكنها.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواعد عدة تابعة لسلاح الجو تضررت جراء الهجوم الإيراني، لكن "لا ضرر ببنيتها التحتية".
وكذلك نقلت منصات إخبارية عبرية نقلا عن الجيش أنه لم تكن هناك إصابات للطائرات أو الأسلحة، كما نفى الجيش أن تكون إيران قد أطلقت صواريخ أسرع من الصوت ضمن هجومها على الثلاثاء الماضي.
وذكر مصدر عسكري من الكيان المحتل إن الصواريخ "تسببت بأضرار في المباني الإدارية (داخل القواعد الجوية).. في القشرة وليس في القلب".
ورفض المصدر الكشف عن المواقع المتضررة، وقال "لا يوجد ضرر في الاستمرارية ولا في خطط المتابعة، والدليل أن الطائرات هبطت وأقلعت من جميع القواعد". ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول عسكري لدى الاحتلال قوله إن عشرات الصواريخ الإيرانية أطلقت على مقر جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) في تل أبيب، لكنه قال إن أيا منها لم يسقط داخل المجمع.
وكذلك، قالت وسائل إعلام أميركية إن تحليلا لمقاطع الفيديو أظهر أن صاروخا إيرانيا انفجر على بعد أقل من كيلومتر واحد من
مقر الموساد.-(وكالات)

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