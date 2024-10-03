الاحتلال يقر بالأضرار التي لحقت بقاعدة نيفاتيم بالقصف الإيراني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
القدس المحتلة - ذكرت صحيفة معاريف العبرية أن أضرارا كبيرة لحقت بقاعدة "نيفاتيم" الجوية العكسرية جراء الهجوم الصاروخي الإيراني ستؤثر سلبا على الدفاع الجوي الإسرائيلي.
يأتي ذلك وقد أظهرت صور للأقمار الاصطناعية أضرارا لحقت بأسقف صف من المباني قرب المدرج الرئيسي في القاعدة.
وأكدت "معاريف" أن الهجوم الصاروخي الإيراني ألحق "أضرارا جسيمة" بالقاعدة التي تقع في صحراء النقب.
وأظهرت صور الاقمار الاصطناعية ثقبا كبيرا في مستودع الطائرات بالقاعدة العسكرية، ويمكن فيها رؤية قطع كبيرة من الحطام متناثرة حول المبنى بسبب القصف الإيراني المكثف.
وأشارت وسائل اعلام
أميركية أن الجيش الإسرائيلي لم يستجب لطلب التعليق على صور الأقمار الاصطناعية".
ونيفاتيم هي موطن لأكثر طائرات سلاح الجو الإسرائيلي تقدما، بما في ذلك طائرات الشبح "إف - 35 لايتنينغ 2" التي تنتجها الولايات المتحدة. وليس من الواضح من صور الأقمار الصناعية ما إذا كانت أي طائرة موجودة في المستودع عندما تعرض للضرب.
وكان جيش الاحتلال أقر أول من أمس بأن الضربة الصاروخية التي نفذتها إيران مساء الثلاثاء خلفت أضرارا في قواعده الجوية، لكنه قلل من أهميتها ولم يكشف عن أماكنها.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواعد عدة تابعة لسلاح الجو تضررت جراء الهجوم الإيراني، لكن "لا ضرر ببنيتها التحتية".
وكذلك نقلت منصات إخبارية عبرية نقلا عن الجيش أنه لم تكن هناك إصابات للطائرات أو الأسلحة، كما نفى الجيش أن تكون إيران قد أطلقت صواريخ أسرع من الصوت ضمن هجومها على الثلاثاء الماضي.
وذكر مصدر عسكري من الكيان المحتل إن الصواريخ "تسببت بأضرار في المباني الإدارية (داخل القواعد الجوية).. في القشرة وليس في القلب".
ورفض المصدر الكشف عن المواقع المتضررة، وقال "لا يوجد ضرر في الاستمرارية ولا في خطط المتابعة، والدليل أن الطائرات هبطت وأقلعت من جميع القواعد". ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول عسكري لدى الاحتلال قوله إن عشرات الصواريخ الإيرانية أطلقت على مقر جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) في تل أبيب، لكنه قال إن أيا منها لم يسقط داخل المجمع.
وكذلك، قالت وسائل إعلام أميركية إن تحليلا لمقاطع الفيديو أظهر أن صاروخا إيرانيا انفجر على بعد أقل من كيلومتر واحد من
مقر الموساد.-(وكالات)
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