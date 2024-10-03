حزب الله يقصف تجمعات لجيش الاحتلال ويصد محاولاته للتقدم بريا نحو لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم- فيما يتواصل القصف المتبادل بين الاحتلال وحزب الله في لبنان أعلن الأخير أنه فجّر عبوات ناسفة بقوات للاحتلال أثناء محاولتهم التسلل بمحيط بلدة مارون الراس بجنوب لبنان، وأوقع قتلى وجرحى في صفوفهم.
وأضاف الحزب في بيان أنه قصف
مدينة طبريا ومستوطنات الجليل بعشرات الصواريخ.
يأتي ذلك فيما تجددت غارات الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى في لبنان.
وذكر بيان لحزب الله أنه صد منذ فجر أمس كافة محاولات التقدم للاحتلال عبر الحدود، وكبّد القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والمعدات.
وعصر أمس قال الحزب في بيان آخر، إن قواته فجرت عبوة ناسفة في قوة مشاة حاولت التسلل باتجاه بلدة يارون، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، مضيفا أنه استهدف بصاروخ موجه دبابة ميركافا للاحتلال بمستعمرة نطوعة، وتجمعا آخر لجنود الاحتلال بمنطقة الثغرة بمحيط بلدة العديسة.
في المقابل، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن "حدثا خطيرا وغير عادي" وقع في الشمال أمس، وقالت إن مروحيات تنقل جنودا قتلى وجرحى بعد "حدث أمني صعب ومؤسف"، مشيرة إلى أن جنودا من لواء غولاني تعرضوا لتفجير عبوة ناسفة في لبنان.
وذكرت وسائل إعلام أن مجموعة مشاة وآليات إسرائيلية تراجعت إلى ما وراء الخط الأزرق بعد تسللها باتجاه مارون الراس.
وكان حزب الله قال في وقت سابق أمس إنه تصدى لقوة من الاحتلال عند بوابة فاطمة الحدودية واستهدفها بالمدفعية.
تأتي هذه التطورات بعد يوم من وقوع قوة من الاحتلال في كمين أثناء تقدمها باتجاه بلدة مارون الراس، ما أسفر عن مقتل 8 جنود من الاحتلال بينهم 3 ضباط، وإصابة 15 آخرين، فيما قال حزب الله إن رقم القتلى والجرحى أعلى من ذلك بكثير.
وبالتوازي مع التصدي لمحاولة قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم نحو بلدات لبنانية متاخمة للحدود، أطلق حزب الله منذ صباح أمس عدة رشقات صاروخية كثيفة باتجاه منطقة الجليل.
وأكد الحزب أنه قصف طبريا ومستوطنات أخرى برشقات صاروخية، ردا على اعتداءات الاحتلال على المدنيين، مشيرا إلى أنه استخدم في بعض العمليات صواريخ من نوع فلق وبركان.
كما قال حزب الله إنه استهدف بالصواريخ تجمعات لجنود للاحتلال في مستوطنات سعسع وشوميرا ومسكفعام وكفرجلعادي وأدميت ويارون وثكنة راميم، كما قصف تحركا لقوات الاحتلال في موقع الراهب بالمدفعية وحقق فيه إصابة مباشرة.
من جهته، قال جيش الاحتلال إنه رصد إطلاق نحو 50 صاروخا ومسيرتين من لبنان باتجاه شمال البلاد خلال يوم أمس، بينما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن إطلاق نحو 200 صاروخ منذ صباح أمس.
وأظهرت صور تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي أضرارا في عدد من المستوطنات المستهدفة.
في غضون ذلك، شن الطيران الحربي للاحتلال أمس 4 غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، كما استهدف عدة بلدات في الجنوب.
وتأتي هذه الغارات بعد أخرى مماثلة استهدفت الليلة قبل الماضية مبنى في منطقة الباشورة ببيروت، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص بينهم 7 مسعفين وإصابة 14 آخرين، وفق حصيلة أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية.
وفي تطور آخر، أعلن الجيش اللبناني مقتل جندي وإصابة آخر بجروح في اعتداء للاحتلال على بلدة الطيبة جنوبي لبنان.
وبالتوازي مع الغارات الجوية، ذكرت أنباء بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت بلدات شبعا وكفرشوبا وكفركلا بجنوب لبنان.
وكان جيش الاحتلال هدد بقصف معبر المصنع الحدودي بذريعة أن حزب الله يستخدمه لتهريب الأسلحة من سورية إلى لبنان.
وكان مركز زيف الطبي في الكيان المحتل قال أنه استقبل أول من أمس 39 جنديا مصابا وصلوا بواسطة المروحيات ومركبات الإسعاف.
وذكرت القناة الـ13 أن تحقيقا أوليا للجيش كشف أن عشرات من مقاتلي حزب الله هاجموا الجنود في المعارك التي أدت إلى مقتل عدد منهم من نقطة صفر.
يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أن وحدات نظامية من المشاة والمدرعات انضمت إلى العمليات البرية في جنوب لبنان.
وفي السياق أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع استهداف تل أبيب بـ5 طائرات مسيّرة فجر أمس، وأكد نجاح العملية، بينما أقر جيش الاحتلال بوصول مسيّرتين إلى المدينة.
وقال سريع في بيان بثه تلفزيون المسيرة إن سلاح الجو المسير هاجم هدفا حيويا في يافا المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدا أن العملية حققت أهدافها بوصول المسيرات دون أن يرصدها العدو أو يسقطها.
بدورها، قالت وسائل إعلام عبرية إن 5 طائرات مسيّرة أطلقت من اليمن فجر أمس وانفجرت على علو منخفض في أجواء منطقة تل أبيب.
قالت مصادر لبنانية إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت 20 غارة على ضاحية بيروت الجنوبية خلال يوم أمس واستهدفت أحياء الحدث وشياح وسان تيريز وتقاطع الكفاءات وحارة حريك وبرج البراجنة، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت مبكر من فجر أمس ارتقاء 6 شهداء وإصابة 7 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الباشورة في قلب بيروت.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 46 شخصا استشهدوا وأصيب 85 آخرون جراء غارات الاحتلال خلال اليومين الماضيين في مناطق مختلفة من لبنان، ليرتفع عدد الشهداء وفقما أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض إلى 1974 شخصا، بينهم 127 طفلا و261 امرأة"، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، مضيفا أن عدد الجرحى بلغ 9384 شخصا.
وذكرت أنباء أن غارتين للاحتلال استهدفتا منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت فجر أمس كما استهدفت غارة أخرى مدينة الهرمل في البقاع شرقي لبنان.
كما ضربت غارات أخرى المنطقة بين الشويفات وحي الأميركان في الضاحية الجنوبية، وهي المنطقة ذاتها التي استهدفها جيش الاحتلال يوم أول من أمس ما أدى إلى تصاعد سحب دخان كثيف من موقع الغارات غطت مساحات واسعة من سماء العاصمة اللبنانية.
في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء مختلفة من الكيان المحتل إثر إطلاق كثيف من حزب الله لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية استهدفت مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم صارم من الكيان المحتل على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.-(وكالات)
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