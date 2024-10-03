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حزب الله يقصف تجمعات لجيش الاحتلال ويصد محاولاته للتقدم بريا نحو لبنان

10/3/2024 2:52:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم- فيما يتواصل القصف المتبادل بين الاحتلال وحزب الله في لبنان أعلن الأخير أنه فجّر عبوات ناسفة بقوات للاحتلال أثناء محاولتهم التسلل بمحيط بلدة مارون الراس بجنوب لبنان، وأوقع قتلى وجرحى في صفوفهم.
وأضاف الحزب في بيان أنه قصف مدينة طبريا ومستوطنات الجليل بعشرات الصواريخ.
يأتي ذلك فيما تجددت غارات الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى في لبنان.
وذكر بيان لحزب الله أنه صد منذ فجر أمس كافة محاولات التقدم للاحتلال عبر الحدود، وكبّد القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والمعدات.
وعصر أمس قال الحزب في بيان آخر، إن قواته فجرت عبوة ناسفة في قوة مشاة حاولت التسلل باتجاه بلدة يارون، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، مضيفا أنه استهدف بصاروخ موجه دبابة ميركافا للاحتلال بمستعمرة نطوعة، وتجمعا آخر لجنود الاحتلال بمنطقة الثغرة بمحيط بلدة العديسة.
في المقابل، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن "حدثا خطيرا وغير عادي" وقع في الشمال أمس، وقالت إن مروحيات تنقل جنودا قتلى وجرحى بعد "حدث أمني صعب ومؤسف"، مشيرة إلى أن جنودا من لواء غولاني تعرضوا لتفجير عبوة ناسفة في لبنان.
وذكرت وسائل إعلام أن مجموعة مشاة وآليات إسرائيلية تراجعت إلى ما وراء الخط الأزرق بعد تسللها باتجاه مارون الراس.
وكان حزب الله قال في وقت سابق أمس إنه تصدى لقوة من الاحتلال عند بوابة فاطمة الحدودية واستهدفها بالمدفعية.
تأتي هذه التطورات بعد يوم من وقوع قوة من الاحتلال في كمين أثناء تقدمها باتجاه بلدة مارون الراس، ما أسفر عن مقتل 8 جنود من الاحتلال بينهم 3 ضباط، وإصابة 15 آخرين، فيما قال حزب الله إن رقم القتلى والجرحى أعلى من ذلك بكثير.
وبالتوازي مع التصدي لمحاولة قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم نحو بلدات لبنانية متاخمة للحدود، أطلق حزب الله منذ صباح أمس عدة رشقات صاروخية كثيفة باتجاه منطقة الجليل.
وأكد الحزب أنه قصف طبريا ومستوطنات أخرى برشقات صاروخية، ردا على اعتداءات الاحتلال على المدنيين، مشيرا إلى أنه استخدم في بعض العمليات صواريخ من نوع فلق وبركان.
كما قال حزب الله إنه استهدف بالصواريخ تجمعات لجنود للاحتلال في مستوطنات سعسع وشوميرا ومسكفعام وكفرجلعادي وأدميت ويارون وثكنة راميم، كما قصف تحركا لقوات الاحتلال في موقع الراهب بالمدفعية وحقق فيه إصابة مباشرة.
من جهته، قال جيش الاحتلال إنه رصد إطلاق نحو 50 صاروخا ومسيرتين من لبنان باتجاه شمال البلاد خلال يوم أمس، بينما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن إطلاق نحو 200 صاروخ منذ صباح أمس.
وأظهرت صور تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي أضرارا في عدد من المستوطنات المستهدفة.
في غضون ذلك، شن الطيران الحربي للاحتلال أمس 4 غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، كما استهدف عدة بلدات في الجنوب.
وتأتي هذه الغارات بعد أخرى مماثلة استهدفت الليلة قبل الماضية مبنى في منطقة الباشورة ببيروت، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص بينهم 7 مسعفين وإصابة 14 آخرين، وفق حصيلة أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية.
وفي تطور آخر، أعلن الجيش اللبناني مقتل جندي وإصابة آخر بجروح في اعتداء للاحتلال على بلدة الطيبة جنوبي لبنان.
وبالتوازي مع الغارات الجوية، ذكرت أنباء بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت بلدات شبعا وكفرشوبا وكفركلا بجنوب لبنان.
وكان جيش الاحتلال هدد بقصف معبر المصنع الحدودي بذريعة أن حزب الله يستخدمه لتهريب الأسلحة من سورية إلى لبنان.
وكان مركز زيف الطبي في الكيان المحتل قال أنه استقبل أول من أمس 39 جنديا مصابا وصلوا بواسطة المروحيات ومركبات الإسعاف.
وذكرت القناة الـ13 أن تحقيقا أوليا للجيش كشف أن عشرات من مقاتلي حزب الله هاجموا الجنود في المعارك التي أدت إلى مقتل عدد منهم من نقطة صفر.
يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أن وحدات نظامية من المشاة والمدرعات انضمت إلى العمليات البرية في جنوب لبنان.
وفي السياق أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع استهداف تل أبيب بـ5 طائرات مسيّرة فجر أمس، وأكد نجاح العملية، بينما أقر جيش الاحتلال بوصول مسيّرتين إلى المدينة.
وقال سريع في بيان بثه تلفزيون المسيرة إن سلاح الجو المسير هاجم هدفا حيويا في يافا المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدا أن العملية حققت أهدافها بوصول المسيرات دون أن يرصدها العدو أو يسقطها.
بدورها، قالت وسائل إعلام عبرية إن 5 طائرات مسيّرة أطلقت من اليمن فجر أمس وانفجرت على علو منخفض في أجواء منطقة تل أبيب.
قالت مصادر لبنانية إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت 20 غارة على ضاحية بيروت الجنوبية خلال يوم أمس واستهدفت أحياء الحدث وشياح وسان تيريز وتقاطع الكفاءات وحارة حريك وبرج البراجنة، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت مبكر من فجر أمس ارتقاء 6 شهداء وإصابة 7 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الباشورة في قلب بيروت.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 46 شخصا استشهدوا وأصيب 85 آخرون جراء غارات الاحتلال خلال اليومين الماضيين في مناطق مختلفة من لبنان، ليرتفع عدد الشهداء وفقما أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض إلى 1974 شخصا، بينهم 127 طفلا و261 امرأة"، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، مضيفا أن عدد الجرحى بلغ 9384 شخصا.
وذكرت أنباء أن غارتين للاحتلال استهدفتا منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت فجر أمس كما استهدفت غارة أخرى مدينة الهرمل في البقاع شرقي لبنان.
كما ضربت غارات أخرى المنطقة بين الشويفات وحي الأميركان في الضاحية الجنوبية، وهي المنطقة ذاتها التي استهدفها جيش الاحتلال يوم أول من أمس ما أدى إلى تصاعد سحب دخان كثيف من موقع الغارات غطت مساحات واسعة من سماء العاصمة اللبنانية.
في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء مختلفة من الكيان المحتل إثر إطلاق كثيف من حزب الله لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية استهدفت مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم صارم من الكيان المحتل على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.-(وكالات)

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