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المستوطنون يستبيحون الأقصى ويدعون لهدمه

10/3/2024 2:52:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- صعّد المستوطنون المتطرفون من انتهاكاتهم ضد المسجد الأقصى المبارك، بتبني دعوة المتطرف "ايتمار بن غفير" بهدمه وبناء "الهيكل" المزعوم مكانه، وتنفيذ اقتحامات جماعية واسعة، أمس، بذريعة إحياء ما يسمى "رأس السنة العبرية" المزعومة، وبحماية قوات الاحتلال، مما أدى إلى مزيد من الصدام مع الفلسطينيين أثناء دفاعهم عن "الأقصى".
وسارع المستوطنون إلى تأييد الدعوة التي أطلقها الوزير في حكومة الاحتلال، المتطرف "بن غفير"، لهدم المسجد الأقصى، والترويج لبناء "الهيكل" المزعوم مكانه، بالتزامن مع دعوات الجماعات المتطرفة لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد لإحياء الأعياد اليهودية المزعومة، التي بدأت أمس وتستمر حتى 24 من الشهر الحالي.
ويحتشد الفلسطينيون، اليوم، بالمسجد الأقصى للتصدي لعدوان المستوطنين وإحباط مخططهم بتقسيمه وتغيير الوضع القائم فيه، في ظل دعوات فلسطينية لشد الرحال والاحتشاد بالمسجد والرباط فيه وإعماره، من أجل حمايته والدفاع عنه ضد انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.
ونشرت قوات الاحتلال تعزيزاتها الأمنية والعسكرية المشددة في أحياء القدس المحتلة وبمحيط المسجد الأقصى وداخل باحاته، لتأمين اقتحامات المستوطنين، ولقمع الاحتجاجات الفلسطينية وتصديها لعدوان الاحتلال ومستوطنيه بحق "الأقصى".
وفي أول أيام موسم الأعياد اليهودية المزعومة؛ نفذت مجموعات كبيرة من المستوطنين، أمس، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، من جهة "باب المغاربة"، بمناسبة "رأس السنة العبرية" المزعومة، بحماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال.
وأدى المستوطنون صلواتهم الجماعية المزعومة في المسجد الأقصى، وشكلوا حلقات الرقص والغناء بشكل جماعي، كما قاموا بالنفخ بالبوق في المسجد، بصورة استفزازية للفلسطينيين، مما أدى إلى اندلاع المواجهات مع المصلين ووقوع الإصابات بين صفوفهم.
ونفذ المستوطنون الجولات الاستفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية مزعومة، في الساحة الشرقية من المسجد، فيما تشدد شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وتفرض قيوداً على دخول المصلين الفلسطينيين.
ويعتبر موسم الأعياد اليهودية المزعومة الحالي الأطول خلال العام، ويبدأ "برأس السنة العبرية"، ثم "عيد الغفران/ الكيبور"، ثم "عيد العرش/ السكوت"، وينتهي بعيد "ختم التوراة"، بما يرافقها من انتهاكات صارخة لحُرمة المسجد الأقصى، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه الهمجي ضد قطاع غزة، فقد ارتقى في 8 مجازر للاحتلال بالقطاع 99 شهيدًا وأصيب 169 فلسطينيا منذ فجر الثلاثاء الماضي، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وفق وزارة الصحة في القطاع.
من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال أباد 902 عائلة فلسطينية ومسحها من السجل المدني، بقتل كامل أفرادها خلال سنة من الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأضاف المكتب الإعلامي، في تصريح أمس، إن "جيش الاحتلال أباد أيضاً 1,364 أسرة فلسطينية قتل جميع أفرادها ولم يتبقَ منها سوى فرد واحد في الأسرة الواحدة، ومسح كذلك 3,472 أسرة فلسطينية قتل جميع أفرادها ولم يتبقَ منها سوى فردين اثنين في الأسرة الواحدة".
وأكد المكتب الإعلامي، أن "الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال برعاية أميركية كاملة، وبمشاركة مجموعة من الدول الأوروبية والغربية التي تمد الاحتلال بالسلاح القاتل والمحرم دولياً".
وحمل المكتب الإعلامي الحكومي، الاحتلال والإدارة الأميركية والدُول المشاركة في الإبادة الجماعية، "المسؤولية الكاملة عن الجرائم ضد الإنسانية وضد القانون الدولي"، داعياً إلى ملاحقة هذه الدول في المحاكم الدولية والجنائية في كل العالم لتقديم قادتها المجرمين إلى العدالة ومحاكمتهم.
وقد أدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفاً و689 شهيداً، وإصابة أكثر من 96 ألفاً و625 آخرين، ونزوح 90 % من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
وفي الضفة أعلن عن استشهاد شاب فلسطيني من الخليل خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي أغلقت الحرم الإبراهيمي.
ودانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق الحرم الإبراهيمي مؤكدة أن هذا يشكل انتهاكا لحرمة الحرم وقداسته ويمثل جريمة واعتداء سافرا على مسجد إسلامي خالص.
وقالت حماس في بيان إن هذا الأمر لن يفلح في تهويد وطمس المعالم الإسلامية في فلسطين.
وتغلق السلطات الإسرائيلية المسجد الإبراهيمي بالكامل أمام المسلمين 10 أيام في السنة، تتوافق مع الأعياد اليهودية، لتتيح للمستوطنين ممارسة طقوسهم هناك.
وأكدت أن إغلاق الحرم الإبراهيمي إمعان في التضييق على ممارسة الشعائر الدينية وأن الإغلاق المتكرر له ومنع أذان الفجر فيه، استهتار بكل الأعراف والشرائع والقوانين الدولية.
وطالبت الحركة المجتمع الدولي بـ"التحرك الفاعل لاتخاذ إجراءات صارمة ضد حكومة الاحتلال الفاشية".

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