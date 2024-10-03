المستوطنون يستبيحون الأقصى ويدعون لهدمه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان- صعّد المستوطنون المتطرفون من انتهاكاتهم ضد المسجد الأقصى المبارك، بتبني دعوة المتطرف "ايتمار بن غفير" بهدمه وبناء "الهيكل" المزعوم مكانه، وتنفيذ اقتحامات جماعية واسعة، أمس، بذريعة إحياء ما يسمى "رأس السنة العبرية" المزعومة، وبحماية قوات الاحتلال، مما أدى إلى مزيد من الصدام مع الفلسطينيين أثناء دفاعهم عن "الأقصى".
وسارع المستوطنون إلى تأييد الدعوة التي أطلقها الوزير في حكومة الاحتلال، المتطرف "بن غفير"، لهدم المسجد الأقصى، والترويج لبناء "الهيكل" المزعوم مكانه، بالتزامن مع دعوات الجماعات المتطرفة لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد لإحياء الأعياد اليهودية المزعومة، التي بدأت أمس وتستمر حتى 24 من الشهر الحالي.
ويحتشد الفلسطينيون، اليوم، بالمسجد الأقصى للتصدي لعدوان المستوطنين وإحباط مخططهم بتقسيمه وتغيير الوضع القائم فيه، في ظل دعوات فلسطينية لشد الرحال والاحتشاد بالمسجد والرباط فيه وإعماره، من أجل حمايته والدفاع عنه ضد انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.
ونشرت قوات الاحتلال تعزيزاتها الأمنية والعسكرية المشددة في أحياء القدس المحتلة وبمحيط المسجد الأقصى وداخل باحاته، لتأمين اقتحامات المستوطنين، ولقمع الاحتجاجات الفلسطينية وتصديها لعدوان الاحتلال ومستوطنيه بحق "الأقصى".
وفي أول أيام موسم الأعياد اليهودية المزعومة؛ نفذت مجموعات كبيرة من المستوطنين، أمس، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، من جهة "باب المغاربة"، بمناسبة "رأس السنة العبرية" المزعومة، بحماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال.
وأدى المستوطنون صلواتهم الجماعية المزعومة في المسجد الأقصى، وشكلوا حلقات الرقص والغناء بشكل جماعي، كما قاموا بالنفخ بالبوق في المسجد، بصورة استفزازية للفلسطينيين، مما أدى إلى اندلاع المواجهات مع المصلين ووقوع الإصابات بين صفوفهم.
ونفذ المستوطنون الجولات الاستفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية مزعومة، في الساحة الشرقية من المسجد، فيما تشدد شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وتفرض قيوداً على دخول المصلين الفلسطينيين.
ويعتبر موسم الأعياد اليهودية المزعومة الحالي الأطول خلال العام، ويبدأ "برأس السنة العبرية"، ثم "عيد الغفران/ الكيبور"، ثم "عيد العرش/ السكوت"، وينتهي بعيد "ختم التوراة"، بما يرافقها من انتهاكات صارخة لحُرمة المسجد الأقصى، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه الهمجي ضد قطاع غزة، فقد ارتقى في 8 مجازر للاحتلال بالقطاع 99 شهيدًا وأصيب 169 فلسطينيا منذ فجر الثلاثاء الماضي، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وفق وزارة الصحة في القطاع.
من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال أباد 902 عائلة فلسطينية ومسحها من السجل المدني، بقتل كامل أفرادها خلال سنة من الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأضاف المكتب الإعلامي، في تصريح أمس، إن "جيش الاحتلال أباد أيضاً 1,364 أسرة فلسطينية قتل جميع أفرادها ولم يتبقَ منها سوى فرد واحد في الأسرة الواحدة، ومسح كذلك 3,472 أسرة فلسطينية قتل جميع أفرادها ولم يتبقَ منها سوى فردين اثنين في الأسرة الواحدة".
وأكد المكتب الإعلامي، أن "الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال برعاية أميركية كاملة، وبمشاركة مجموعة من الدول الأوروبية والغربية التي تمد الاحتلال بالسلاح القاتل والمحرم دولياً".
وحمل المكتب الإعلامي الحكومي، الاحتلال والإدارة الأميركية والدُول المشاركة في الإبادة الجماعية، "المسؤولية الكاملة عن الجرائم ضد الإنسانية وضد القانون الدولي"، داعياً إلى ملاحقة هذه الدول في المحاكم الدولية والجنائية في كل العالم لتقديم قادتها المجرمين إلى العدالة ومحاكمتهم.
وقد أدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفاً و689 شهيداً، وإصابة أكثر من 96 ألفاً و625 آخرين، ونزوح 90 % من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
وفي الضفة أعلن عن استشهاد شاب فلسطيني من الخليل خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي أغلقت الحرم الإبراهيمي.
ودانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق الحرم الإبراهيمي مؤكدة أن هذا يشكل انتهاكا لحرمة الحرم وقداسته ويمثل جريمة واعتداء سافرا على مسجد إسلامي خالص.
وقالت حماس في بيان إن هذا الأمر لن يفلح في تهويد وطمس المعالم الإسلامية في فلسطين.
وتغلق السلطات الإسرائيلية المسجد الإبراهيمي بالكامل أمام المسلمين 10 أيام في السنة، تتوافق مع الأعياد اليهودية، لتتيح للمستوطنين ممارسة طقوسهم هناك.
وأكدت أن إغلاق الحرم الإبراهيمي إمعان في التضييق على ممارسة الشعائر الدينية وأن الإغلاق المتكرر له ومنع أذان الفجر فيه، استهتار بكل الأعراف والشرائع والقوانين الدولية.
وطالبت الحركة المجتمع الدولي بـ"التحرك الفاعل لاتخاذ إجراءات صارمة ضد حكومة الاحتلال الفاشية".
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