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الأردن يرفض العدوان على لبنان ويدعو لتحرك لمساعدة اللبنانيين

10/3/2024 2:51:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) القاهرة- أكد مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، دعم الأردن الكامل للبنان ولكل ما يتعلق بأمنه واستقراره وسيادته وسلامة شعبه، معربًا عن الرفض التام للعدوان الإسرائيلي الذي يستهدفه.
وشدد العضايلة، الذي يترأس الوفد الأردني في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الذي يركز على الأوضاع في لبنان، على تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن العواقب الكارثية للعدوان الغاشم الذي تشنه على لبنان مؤكدا ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف إطلاق النار فورًا وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وأوضح العضايلة المساعدات الإنسانية التي قدمتها الأردن للبنان، والتي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، بهدف التخفيف من آثار الحرب على الشعب اللبناني الشقيق، مشيرًا إلى إرسال أربع طائرات محملة بالمواد الإنسانية والطبية اللازمة لدعم لبنان في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف العضايلة أن الأردن يدعو إلى إطلاق حملة دولية لتوفير المساعدات الإنسانية للبنان، الذي يواجه تحديات جسيمة في تلبية احتياجات أكثر من مليون نازح اضطروا للهجرة من منازلهم.
ويأتي هذا الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس على مستوى المندوبين، تحت رئاسة اليمن التي تتولى الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة، بدعوة من جمهورية العراق وبموافقة جميع الدول الأعضاء، لبحث الوضع الإنساني في لبنان وسبل دعم النازحين واللاجئين وإيصال المساعدات الطبية والغذائية العاجلة للمتضررين في لبنان.-(بترا)

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