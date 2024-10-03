التعليم العالي تنهي تنفيذ القبول بتخصص طب الأسنان في جامعة مؤتة



الثانوية العامة البريطانية، بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (100) بالمئة، إضافة إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (79/100)، والثانوية العامة الأميركية بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (99.60) بالمئة، إضافة إلى علامة امتحان مفاضلة، بلغت (62/100)، وشهادة البكالوريا الدولية والشهادات الأخرى بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (99)بالمئة، إضافة إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (81/100)، والثانوية العامة السعودية، بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (99.3) بالمئة، إضافة إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (42/100)، والثانوية العامة الإماراتية بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (98.66)بالمئة.

وحول الثانوية العامة الكويتية، بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (99.70)بالمئة، إضافة إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (31/100).

حول الأعلى معدلا في الثانويات العامة العربية الأخرى من الدول، (قطر، البحرين، سلطنة عمان، فلسطين، ليبيا، لبنان)، كان من دولة قطر، حيث بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (99.69)بالمئة، إضافة إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (29/100).

وستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد بإرسال رسائل نصية للطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول في هذا التخصص على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلبات التحاقهم. -(بترا)

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