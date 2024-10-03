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التعليم العالي تنهي تنفيذ القبول بتخصص طب الأسنان في جامعة مؤتة

10/3/2024 2:51:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- أنهت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، تنفيذ عملية القبول الموحد في تخصص دكتور في طب وجراحة الأسنان في جامعة مؤتة للعام الجامعي، 2024-2025، حيث كانت الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في هذا التخصص وفقا لما يلي: الثانوية العامة الأردنية السنة الحالية بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (96.25)بالمئة، والثانوية العامة الأردنية في سنوات سابقة بما فيهم طلبة رفع المعدل (الطلبة المعيدون) بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (98.75)بالمئة، إضافة إلى معدل المواد العلمية بلغ (98/100).


الثانوية العامة البريطانية، بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (100) بالمئة، إضافة إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (79/100)، والثانوية العامة الأميركية بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (99.60) بالمئة، إضافة إلى علامة امتحان مفاضلة، بلغت (62/100)، وشهادة البكالوريا الدولية والشهادات الأخرى بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (99)بالمئة، إضافة إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (81/100)، والثانوية العامة السعودية، بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (99.3) بالمئة، إضافة إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (42/100)، والثانوية العامة الإماراتية بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (98.66)بالمئة.
وحول الثانوية العامة الكويتية، بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (99.70)بالمئة، إضافة إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (31/100).
حول الأعلى معدلا في الثانويات العامة العربية الأخرى من الدول، (قطر، البحرين، سلطنة عمان، فلسطين، ليبيا، لبنان)، كان من دولة قطر، حيث بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (99.69)بالمئة، إضافة إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (29/100).
وستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد بإرسال رسائل نصية للطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول في هذا التخصص على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلبات التحاقهم. -(بترا)

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