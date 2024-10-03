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البيان الختامي لـجامعة الدول العربية يدين العدوان الإسرائيلي على لبنان

10/3/2024 2:51:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) القاهرة- أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، العدوان الإسرائيلي الهمجي المتمادي على لبنان، مشددا على ضرورة وقفه بشكل فوري، ومحذرا من خطورة استمراره بما يهدد أمن وسلامة شعوب المنطقة.
وأعرب مجلس جامعة الدول العربية في بيانه الختامي، اليوم الخميس، باجتماعه على مستوى المندوبين في دورته غير العادية والتي عقدت في مقر الأمانة العامة للجامعة، تضامنه التام مع لبنان إزاء العدوان الخطير الذي أدى إلى استشهاد آلاف المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ ومسعفين، وإصابات بجروح بالغة، ونزوح أكثر من مليون شخص نتيجة تدمير آلاف الوحدات السكنية، وتحول مدن وقرى بأكملها إلى أنقاض، وحرق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية؛ مما يشكل جرائم حرب ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا للمواثيق والمعاهدات الدولية وخرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحمل مجلس جامعة الدول العربية، إسرائيل مسؤولية العدوان ودعم الآليات والجهود المبذولة لمحاسبة إسرائيل وملاحقتها أمام المحافل والمحاكم الدولية.
كما طلب مجلس الجامعة العربية في بيانه الختامي، من الدول العربية ومن الدول الصديقة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، الإسراع إلى تقديم المساعدات المالية والعينية من إغاثية وطبية ملحة للبنان، معربا عن شكره وتقديره للدول العربية الشقيقة كافة التي باشرت تقديم المساعدات.
وشدد مجلس جامعة الدول العربية، على دعم موقف لبنان ومواكبة جهوده واتصالاته مع المجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على لبنان والوقف الفوري لإطلاق النار تمهيدا لإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ولاسيما القرار 1701، تطبيقا كاملا بالتعاون الوثيق بين الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام العاملة في جنوب لبنان، وكذلك اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في وضع حد نهائي لاعتداءات إسرائيل البرية والبحرية والجوية على السيادة اللبنانية، وضرورة إنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية، مع التأكيد على حق لبنان بمواجهتها ومقاومتها بالوسائل المشروعة كافة.
كما أكد المجلس الترحيب بالبيان الذي صدر بتاريخ 25 أيلول الماضي عن قوى ومجموعات دولية ودول عربية ودول صديقة حول الوقف الفوري لإطلاق النار، والمطالبة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
وشدد المجلس على دعم جهود الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا، ودعم المؤسسات الدستورية في ممارسة سلطتها بما يعزز الوحدة الوطنية ويحفظ أمن واستقرار البلاد، بدءا بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الضاغطة.
وطلب المجلس من الأمين العام الجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول العربية، ودعوة المجالس الوزارية العربية المتخصصة، والمنظمات والصناديق العربية والدولية المعنية لتقديم المساعدات الإنسانية والاغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة، وتكليف بعثات الجامعة في العواصم ولدى المنظمات الدولية بالتنسيق مع مجالس السفراء العرب لنقل وشرح محتوى هذا القرار.
وقرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين إبقاء جلساته في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف ودعوة المجلس الوزاري للانعقاد عند الضرورة.
--(بترا)

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