مباحثات لافتتاح فرع لـمايو كلينيك بالأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد رئيس جمعية القلب الأردنية الدكتور جمال الدباس، أن الجمعية تجري محادثات مع مجموعة "مايو كلينيك" لافتتاح فرع لها في الأردن، ومع جمعية القلب الآسيوية-الباسيفيكية (APSC) لتوقيع اتفاقية تدريب تتيح للأطباء الأردنيين فرصة التخصص في اليابان وسنغافورة.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر لجمعية القلب الأردنية والمؤتمر العربي الثالث لقصور القلب، والقمة الأردنية الخامسة لقصور القلب، والذي تعقده الجمعية على مدار 3 أيام.
وقال الدباس إن المؤتمر يعقد بالتعاون مع جمعية القلب الأميركية (AHA) والكلية الأميركية لأمراض القلب (ACC)، والجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC)، ومركز كليفلاند للقلب، والاتحاد العالمي للقلب (WHF).
وسيتم على هامش المؤتمر توقيع مذكرات تفاهم مع جمعية القلب الأميركية، وافتتاح فروع محلية للجمعية، والكلية الأميركية لأمراض القلب، وجمعية تصوير وقسطره القلب والتداخليه للأوعية الدموية (SCAI)، بالإضافة إلى فرع للجمعية الأميركية لتصوير إيكو القلب.
وأشار الدباس الاتفاق مع منصة "UpToDate" لتخصيص قسم خاص للجمعية في منصاتها وموقعها الإلكتروني، وتوفير فرصه لأطباء القلب لمتابعة مستجدات طب القلب بدون كلف إضافية.
وبين أن هذه الاتفاقيات تعزز مكانة الجمعية كممثل لأكبر مراكز القلب العالمية، فضلا عن تعزيز مكانة وسمعة طب القلب في المملكة.
وأوضح الدباس أن الجمعية أتاحت لطلاب الطب المشاركة في المؤتمر، بعد أن تم إيفاد عدد منهم لعرض أبحاثهم في مؤتمرات جمعيات القلب العالمية، ما يعزز حصولهم على فرص في التدريب والاختصاص.
بدوره قال العين الدكتور يوسف القسوس، إن الأردن تقدم بخطى ثابتة ورؤى واضحة، واستطعنا أن نحقق إنجازات متميزة في طب وجراحة القلب حتى أصبح الأردن محجا للعلاج وموئلا للعلماء والباحثين.
وأضاف القسوس إنه منذ تأسيس الجمعية، عقدت الجمعية المؤتمرات والندوات وورش العمل التي ساهمت في مواكبة التطورات الطبية التي يشهدها هذا الاختصاص.
فيما قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور قيس البلبيسي إن المؤتمر سيناقش 120 محاضرة علمية يقدمها أطباء أردنيون وعرب وأجانب من 26 دولة عربية وأجنبية.
وأضاف البلبيسي أنه سيقام على هامش المؤتمر تسع ورش عمل موزعة على أيام المؤتمر الثلاث، بمشاركة أطباء أمراض القلب لدى البالغين والأطفال والجراحين وأخصائيي تخدير القلب، بالإضافة إلى الأطباء تحت التدريب.
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