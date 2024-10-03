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3 شهداء وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على بعلبك بلبنان

10/3/2024 2:51:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بيروت- استشهد ثلاثة أشخاص، وأصيب آخرون بجروح في غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على مدينة بعلبك في البقاع اللبناني.
وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، بارتقاء شهيد وإصابة اثنين في غارة استهدفت مبنى قرب ادراج قلعة بعلبك، كما ارتقى شهيدان وأصيب آخرون في غارة على بلدة تمنين".
وأضاف: "كذلك سجلت غارة على شقة في منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت. كما سجلت غارتان على بلدتي الخيام والطيبة في الجنوب، بالتزامن مع قصف مدفعي طاول بلدات كفركلا، والطيبة ، والعديسة ومدينة الخيام".
--(بترا)

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