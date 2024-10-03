3 شهداء وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على بعلبك بلبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بيروت- استشهد ثلاثة أشخاص، وأصيب آخرون بجروح في غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على مدينة بعلبك في البقاع اللبناني.
وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، بارتقاء شهيد وإصابة اثنين في غارة استهدفت مبنى قرب ادراج قلعة بعلبك، كما ارتقى شهيدان وأصيب آخرون في غارة على بلدة تمنين".
وأضاف: "كذلك سجلت غارة على شقة في منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت. كما سجلت غارتان على بلدتي الخيام والطيبة في الجنوب، بالتزامن مع قصف
مدفعي طاول بلدات كفركلا، والطيبة ، والعديسة ومدينة الخيام".
--(بترا)
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