Friday, 04 October 2024 12:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميداني التوليد والخداج.. عناية أردنية بأرواح غزة الصغيرة

10/3/2024 2:51:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان- انسجاما مع رسالتها العروبية والإنسانية، تواصل المملكة تقديم يد العون لأشقائنا في قطاع غزة، ملبية نداء الواجب عبر تزويد القطاع بمستشفى ميداني جديد، إضافة إلى ما سبقه من مستشفيات، وهو مستشفى خاص بالتوليد والخداج، والذي يعد مبادرة نبيلة لتضميد الجراح والاعتناء بأرواح صغيرة تولد وسط لهيب الأزمات، كما أنه تعبير صادق عن الحب الأخوي والرغبة في تقديم الأمل لأولئك الذين حرموا منه.
وفي هذا الصدد، أعلن مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات في مؤتمر صحفي، في موقع تجهيز المستشفى في مدينة الحسين الطبية، أن "المستشفى الميداني للتوليد والخداج- خان يونس" سيتم إرساله الى غزة على أربع مراحل، متوقعا استكمال الإرسال والبدء باستقبال المراجعين منتصف الشهر المقبل.
ويعد المستشفى، بحسب العميد الزريقات، الأول من نوعه في العالم كونه ميدانيًا، ويأتي إرساله بتوجيهات ملكية سامية، وبإشراف مباشر من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بالتعاون بين الخدمات الطبية الملكية ومؤسسة (pious projects of America).
وقال الزريقات إن المستشفى سيكون جزءًا لا يتجزأ من المستشفى الميداني الأردني "خان يونس 4"، الذي أصبح يجري حاليا جراحات متقدمة ومعقدة، ويحتوي على عيادتين متنقلتين لتركيب أطراف صناعية، لاسيما أنه يكمل الحقيقة التي تحاكي مشهد الإصابات والمعاناة، بفضل توجيهات وحرص جلالة الملك على تقديم كافة أنواع الدعم لإخواننا في فلسطين.
وأضاف إن المستشفى يتكون من 4 غرف عمليات، واحدة للعمليات القيصرية، وأخرى للطبيعية، وخمسة أسرة إنعاش، إضافة إلى ثلاثين سريرا لما بعد الولادة، وعشر حاضنات في قسم الخداج، وملحق بكل اللوازم من منام وإطعام ووحدات ومكملات أخرى، ووحدة طاقة شمسية تدعم المستشفى في الأوقات العادية وخلال انقطاع الكهرباء.
وأشار زريقات إلى أن المستشفى الجديد سيدار من قبل 82 اختصاصيا وممرضا من كوادر الخدمات الطبية الملكية، 55 منها من نشميات الخدمات الطبية.
وحول الطاقة الاستيعابية للمستشفى قال زريقات، إن من الصعب إحصاء الأعداد التي ستتلقى الخدمات الصحية من المستشفى، مؤكدًا استعداد كافة الكوادر على التعامل مع جميع الحالات وتقديم خدمات الرعاية لسائر محتاجيها.
وأكد أن العمل جار، بالتعاون مع كافة المعنيين في القوات المسلحة وبلدية غزة، لتأهيل الموقع النهائي للمستشفى، متوقعًا إرساله لغزة وبدء استقبال المراجعين منتصف تشرين الثاني (أكتوبر) المقبل.
وقال إن هذه المبادرة تأتي بعد أقل من شهر على انطلاق مبادرة استعادة الأمل لتركيب الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف في غزة التي باشرت بها الخدمات الطبية الأردنية.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، تابع في مدينة الحسين الطبية الأحد الماضي، عملية تجهيز هذا المستشفى.

MENAFN03102024000072011014ID1108744695

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث