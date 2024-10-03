ميداني التوليد والخداج.. عناية أردنية بأرواح غزة الصغيرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات
عمان- انسجاما مع رسالتها العروبية والإنسانية، تواصل المملكة تقديم يد العون لأشقائنا في قطاع غزة، ملبية نداء الواجب عبر تزويد القطاع بمستشفى ميداني جديد، إضافة إلى ما سبقه من مستشفيات، وهو مستشفى
خاص بالتوليد والخداج، والذي يعد مبادرة نبيلة لتضميد الجراح والاعتناء بأرواح صغيرة تولد وسط لهيب الأزمات، كما أنه تعبير صادق عن الحب الأخوي والرغبة في تقديم الأمل لأولئك الذين حرموا منه.
وفي هذا الصدد، أعلن مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات في مؤتمر صحفي، في موقع تجهيز المستشفى في مدينة الحسين الطبية، أن "المستشفى الميداني للتوليد والخداج- خان يونس" سيتم إرساله الى غزة على أربع مراحل، متوقعا استكمال الإرسال والبدء باستقبال المراجعين منتصف الشهر المقبل.
ويعد المستشفى، بحسب العميد الزريقات، الأول من نوعه في العالم كونه ميدانيًا، ويأتي إرساله بتوجيهات ملكية سامية، وبإشراف مباشر من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بالتعاون بين الخدمات الطبية الملكية ومؤسسة (pious projects of America).
وقال الزريقات إن المستشفى سيكون جزءًا لا يتجزأ من المستشفى الميداني الأردني "خان يونس 4"، الذي أصبح يجري حاليا جراحات متقدمة ومعقدة، ويحتوي على عيادتين متنقلتين لتركيب أطراف صناعية، لاسيما أنه يكمل الحقيقة التي تحاكي مشهد الإصابات والمعاناة، بفضل توجيهات وحرص جلالة الملك على تقديم كافة أنواع الدعم لإخواننا في فلسطين.
وأضاف إن المستشفى يتكون من 4 غرف عمليات، واحدة للعمليات القيصرية، وأخرى للطبيعية، وخمسة أسرة إنعاش، إضافة إلى ثلاثين سريرا لما بعد الولادة، وعشر حاضنات في قسم الخداج، وملحق بكل اللوازم من منام وإطعام ووحدات ومكملات أخرى، ووحدة طاقة شمسية تدعم المستشفى في الأوقات العادية وخلال انقطاع الكهرباء.
وأشار زريقات إلى أن المستشفى الجديد سيدار من قبل 82 اختصاصيا وممرضا من كوادر الخدمات الطبية الملكية، 55 منها من نشميات الخدمات الطبية.
وحول الطاقة الاستيعابية للمستشفى قال زريقات، إن من الصعب إحصاء الأعداد التي ستتلقى الخدمات الصحية من المستشفى، مؤكدًا استعداد كافة الكوادر على التعامل مع جميع الحالات وتقديم خدمات الرعاية لسائر محتاجيها.
وأكد أن العمل جار، بالتعاون مع كافة المعنيين في القوات المسلحة وبلدية غزة، لتأهيل الموقع النهائي للمستشفى، متوقعًا إرساله لغزة وبدء استقبال المراجعين منتصف تشرين الثاني (أكتوبر) المقبل.
وقال إن هذه المبادرة تأتي بعد أقل من شهر على انطلاق مبادرة استعادة الأمل لتركيب الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف في غزة التي باشرت بها الخدمات الطبية الأردنية.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، تابع في مدينة الحسين الطبية الأحد الماضي، عملية تجهيز هذا المستشفى.
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