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الكرك.. مشاركة مئات الشباب في يوم علمي تظهر الحاجة لمختبرات تجريبية

10/3/2024 2:50:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك - أظهرت مشاركة مئات الشبان والشابات وطلبة من مدارس وجامعات من مختلف مناطق محافظة الكرك في يوم علمي تكنولوجي نظمه نادي إبداع الكرك قبل يومين، الحاجة إلى وجود مختبرات علمية تجريبية لاستخدامها من قبل الشباب المبدعين في مشاريعهم العلمية التي يقدمونها.
وشملت فعاليات اليوم التكنولوجي المفتوح في مقر النادي بالكرك، تنظيم فعاليات مجانية تتضمن تجارب في الواقع الافتراضي، الروبوتات، تصميم الألعاب الإلكترونية، الطباعة ثلاثية الأبعاد، والقص بالليزر، وذلك من خلال شراكات مؤسسية مختلفة ساهمت في إنجاح اليوم المفتوح.
ويُعد نادي الإبداع بالكرك إحدى المؤسسات العلمية والإبداعية النادرة في الكرك ومحافظات الجنوب، ناهيك عن كونه الوحيد على مستوى المملكة الذي يقدم نشاطاته لآلاف الشبان والشابات والأطفال.
ووفق الشاب المشارك في اليوم العلمي المفتوح أحمد علي، فإن مشاركة مئات الشبان والشابات والطلبة في اليوم التكنولوجي المفتوح دليل على الرغبة لدى الشبان في المشاركة في الأيام العلمية، إلا أن هناك حاجة إلى وجود مختبرات علمية تجريبية في محافظة الكرك تخدم الإبداعات العلمية للشبان والشابات، مؤكدا أن "وجود نادي الإبداع، الوحيد في الكرك، يوفر المختبرات الخاصة لنا".
وأشار علي، إلى "أهمية توفير المختبرات العلمية التي تتطلبها المشاريع والبرامج العلمية التي يطلقها الطلبة والشبان، والتي غالبا ما تكون بحاجة إلى تكلفة مالية كبيرة يجب أن تتوفر في جميع المؤسسات".
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبداع الكرك المهندس حسام الطراونة، إن النادي نظم يوما تكنولوجيا مفتوحا، كجزء من فعاليات الأسبوع التكنولوجي ضمن أنشطة مشروع المرأة والتكنولوجيا بالتعاون مع شركاء رائدين في مجالات التكنولوجيا، حيث تميزت الفعالية بمشاركة واسعة من طلاب المدارس، طلاب الجامعات، الخريجين، وأولياء الأمور، الذين شاركوا في مجموعة متنوعة من الأنشطة التقنية والإبداعية.
ولفت الطراونة، إلى أن الفعاليات المجانية شملت تجارب في الواقع الافتراضي، الروبوتات، تصميم الألعاب الإلكترونية، الطباعة ثلاثية الأبعاد، القص بالليزر، والتصميم باستخدام منصة، وقدمت هذه الأنشطة فرصا تعليمية مبتكرة للمشاركين، وعززت وعيهم بأهمية التكنولوجيا في حياتهم اليومية والمهنية.
وأشار المشرفون على الفعالية إلى نجاحها في دمج التكنولوجيا مع أساليب التفكير الإبداعي والنقدي، مؤكدين أن هذا التوجه يعزز من قدرة المجتمع المحلي على التكيف مع التحولات الرقمية، كما أبدى المشاركون حماسهم واستمتاعهم بالتفاعل مع الأدوات التكنولوجية الحديثة.
وتميز اليوم العلمي المفتوح بالتعاون مع عدة جهات منها مختبر الألعاب الأردني، مختبر أورانج للتصنيع الرقمي، العقول البارعة، وواحة التفكير، بالإضافة إلى وزارتي التربية والتعليم، والثقافة، مما عزز من التأثير الاجتماعي والعلمي لهذه الشراكات.
وكان نادي الإبداع قد افتتح قبل أربع سنوات مختبر التصنيع لتعزيز وتوفير التجربة العلمية للشباب المشاركين في فعاليات النادي المختلفة.
وقال الطراونة، إن النادي واستمرارا لمسيرة الاهتمام بالمبدعين في المحافظة والمملكة، قام بإنشاء مختبر التصنيع، مشيرا إلى أن هذا المختبر يُعد الأول على مستوى محافظات الجنوب والثالث على مستوى المملكة.
وأضاف الطراونة، أن النادي، الذي صنّف من قبل مجموعة من المؤسسات الدولية من بين أول 15 مؤسسة ريادية على مستوى العالم، بفضل جهوده المستمرة في ريادة الأعمال والاهتمام بالمبدعين الصغار والشباب، يسعى إلى أن يكون مركزا علميا وتقنيا للجنوب.
وأكد، أن النادي عمل منذ تأسيسه وحتى الآن على تأهيل حوالي 14 ألف شاب وشابة من الموهوبين والمبدعين الذين استفادوا من برامج النادي خلال السنوات العشر الماضية، مشيرا إلى أن نحو 500 شاب وشابة يستفيدون يوميا من نشاطات النادي.
ولفت الطراونة، إلى أن نادي الإبداع هو المؤسسة الوحيدة في الأردن التي ترعى الموهوبين في سن مبكرة، مشيرا إلى أن برامجه تتنوع في مختلف المجالات وتشمل العلوم والتكنولوجيا، الأدب والفنون، وتنظيم دورات التصوير الفوتوغرافي، الرسوم المتحركة، الفن التشكيلي، والموسيقا.
وبين، أن النادي يسعى إلى أن تكون مدينة الكرك مدينة الريادة والإبداع، ويعمل النادي حاليا مع مجموعة واسعة من المبدعين والرياديين في المملكة على إنشاء رابطة للرياديين الأردنيين، من خلال عقد مؤتمر في الكرك لهذه الغاية.
وأشار الطراونة، إلى أن النادي يوفر حاليا 60 فرصة عمل داخله، أغلبهم من الشباب والشابات المبدعين الذين كانوا ضمن برامج النادي، كما قدم مبادرات إبداعية استفاد منها 4 آلاف شاب وشابة من خلال مشاريع مختلفة، مبينا أن العديد من خريجي النادي وجدوا فرص عملهم في القطاع الخاص مباشرة بعد تأهيلهم.
وأشار إلى أن نادي الإبداع أطلق قبل عامين جائزة الابتكار لمختلف الأعمار من أبناء محافظة الكرك، والممولة من رجل أعمال من أبناء المحافظة.
وأضاف الطراونة، أن الهدف الرئيسي من الجائزة هو حث الشباب على الإقبال على البحث العلمي والإبداعي ورعاية الإبداع والمبدعين وتقديرهم ماديا ومعنويا، حيث أصبح من الضروري ألا تبقى عمليات البحث العلمي والتكنولوجي في مستواها النظري، بل يجب استثمارها من خلال المشاريع الاقتصادية، بما يساهم في الارتقاء بوطننا إلى مصاف الدول المتقدمة، خصوصا في المجالات والتوجهات العلمية ذات الأولوية مثل الطاقة، المياه، التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الصناعي.
كما أشار إلى أن الجائزة تتكون من منحة مالية بقيمة خمسة آلاف دينار لكل فائز لثلاثة مشاريع مقدمة، وشهادة تتضمن اسم الفائز والجهة المانحة والجهة المنظمة، ويتم الإعلان عن إجراءات الجائزة من خلال رابط على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي ومنصات عامة، حيث يتم التسجيل في المسابقة من خلال الرابط، وتشكيل لجان علمية محكّمة مختصة من خبراء مهمتها اختيار الفائزين.
وأضاف، أن شروط الجائزة تتطلب أن تكون فكرة الابتكار جديدة وإبداعية، أو أن تكون تطويرا لمنتج سابق بحيث يصبح هذا المنتج بعد تطويره أكثر جودة وكفاءة، وأن تكون الفكرة الإبداعية ذات تأثير مجتمعي وتتضمن تطبيقات عملية وحلولا خلاقة، وتتحدى افتراضات سابقة وتقدم حلولا جديدة، كما يشترط أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الكرك، فيما لا يشترط عمر معين للمتقدم، ولكن يجب أن تكون الفكرة قابلة للتطبيق العلمي والتحول إلى مشروع، وأن تقدم حلولًا مبتكرة.
ولفت الطراونة، إلى أن نادي الإبداع سيقدم مختبراته لتسهيل عمل الباحثين، كما سيحتضن النادي الفائزين ضمن حاضنة الأعمال لتسهيل مهامهم اللوجستية، بالإضافة إلى تدريب المؤهلين الأوائل في النادي ضمن دورات متخصصة في التفكير النقدي، التفكير الإبداعي، منهج البحث العلمي، وريادة الأعمال، مؤكدا أن الجائزة تشكل نقلة نوعية كبيرة في عمل النادي للوصول إلى الحالة التطبيقية للأفكار الإبداعية لدى الشباب.

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