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عجلونيون: الزيارة الملكية دفعة قوية لجهود تطوير الواقع التنموي في المحافظة

10/3/2024 2:49:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون - ثمنت فعاليات عجلونية مختلفة، توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة، أثناء زيارته الأخيرة للمحافظة ولقائه عددا من وجهائها، بضرورة مواصلة الاهتمام بالتنمية السياحية والزراعية في المحافظة، خصوصا توجيه جلالته بإقامة طريق جديد لتسهيل تنقل المواطنين والوصول إلى المناطق السياحية.
وأكدوا، أن هذا التوجيه بإنشاء الطريق سيكون له أثر تنموي كبير على المحافظة التي بدأت تشهد قدوم أعداد كبيرة من السياح والزوار مع تشغيل التلفريك، وسيساهم في تشجيع جذب الاستثمارات الكبرى، ويحفز المستثمرين على إقامة المزيد من المشاريع السياحية في عموم المحافظة، ما يوفر فرص العمل ويحد من الفقر.
كما أكدوا، أن زيارة جلالة الملك للمحافظة جاءت تأكيدا على مدى حرص جلالته على تلمس أحوال شعبه، وتحفيز الجهود لديمومة العمل والإنجاز وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، وخصوصا السياحية والزراعية والبيئية التي تتميز بها عجلون.
وكان جلالة الملك، وجه الحكومة، خلال زيارته للمحافظة الثلاثاء الماضي، لدراسة إقامة طريق جديد لتسهيل تنقل المواطنين والوصول إلى المناطق السياحية، مؤكدا أهمية المضي قدما في مسار التنمية بمحافظة عجلون، والاستثمار في الفرص الواعدة في قطاعي السياحة والزراعة.
وبين جلالة الملك أهمية مشروع التلفريك في زيادة عدد الزوار لمحافظة عجلون، الذي يجب أن يكون نموذجا للمشاريع المستقبلية، داعيا في الوقت ذاته، إلى الاستمرار في تنفيذ المخطط الشمولي لعجلون وتطوير البنية التحتية لجذب المستثمرين وتطوير المنتج السياحي لتوفير فرص العمل.
واستعرض محافظ عجلون نايف الهدايات، أبرز المشاريع التي أسهمت في تعزيز التنمية بعجلون في قطاعات حيوية كالصحة، والتعليم، والسياحة، والرعاية الاجتماعية، والمشاريع الإنتاجية، معربا عن اعتزاز أبناء وبنات المحافظة بالإنجازات التي تحققت خلال الـ25 عاما الماضية على مستوى المحافظة والأردن.
ووفق رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، فإن هذا التوجيه الملكي للحكومة بإيجاد طريق جديد يسهل الوصول إلى المحافظة والمواقع السياحية والأثرية فيها، سيكون له بالغ الأثر في التنمية السياحية، بحجم لا يقل عما أحدثه مشروع التلفريك في المجال السياحي، كما سيساهم في جذب الاستثمارات الكبرى، والتخفيف من الاختناقات المرورية التي تشهدها العديد من الطرق والمدن بسبب تزايد أعداد الزوار لمختلف مناطق المحافظة.
وأضاف المومني، أن إعادة إحياء الطريق الملوكي، وإنشاء طريق دائري في المحافظة، هو حلم عجلوني طال انتظاره، معربا عن أمله بأن تشهد السنوات القليلة القادمة إنجازهما.
ويقول عضو مجلس المحافظة منذر الزغول، إن حديث جلالة الملك خلال لقائه مجموعة من وجهاء وأبناء محافظة عجلون يعكس بوضوح أن جلالته يتابع بشكل دقيق كافة التفاصيل المتعلقة بقضايا وهموم أبناء شعبه، كما أن حديث جلالته عن عجلون والتنمية والمشاريع التي شهدتها المحافظة مؤخرا، وعلى رأسها مشروع التلفريك، يؤكد أن جلالته مهتم شخصيا بمتابعة هذه الملفات، وخاصة فيما يتعلق بالمخطط الشمولي لمحافظة عجلون.
وأشار الزغول، إلى أن جلالة الملك مُطلع أيضا على أدق التفاصيل المتعلقة بالمعيقات والتحديات التي تواجه الاستثمار والسياحة في المحافظة، وبالتأكيد، فقد وصلت لجلالته مطالب محافظة عجلون في فصل الربيع وبداية فصل الصيف المتعلقة بتبعات الحركة السياحية النشطة جدا التي شهدتها المواقع السياحية والأثرية في المحافظة، وخاصة القلعة ومشروع التلفريك والمواقع السياحية الأخرى في راجب واشتفينا، لذلك وجه جلالته الحكومة لدراسة إنشاء طريق بديل لإيجاد الحلول المناسبة لهذه القضية المهمة، من خلال إيجاد طرق بديلة أخرى للدخول إلى مدينة عجلون والمواقع السياحية فيها، مثل الطريق الدائري والطريق البديل الموصل للمحافظة من العاصمة عمان، ما سيجلب الاستثمارات المهمة للمحافظة.
من جهته، أشاد عضو مجلس المحافظة السابق يونس عنانزة، بالتوجيه الملكي للحكومة بإنشاء طريق جديد كونه يعد في غاية الأهمية في ظل الزيادة التي تشهدها محافظة عجلون بأعداد القادمين بقصد السياحة والتنزه، وتوقع تضاعف الأعداد التي تقدر حاليا، وفق جهات رسمية، بنحو مليوني زائر سنويا، خاصة مع تشغيل "التلفريك".
وأكد عنانزة، أن الحاجة باتت ماسة إلى إيجاد طريق جديد للمحافظة يخفف الضغط على الطرق المتوفرة ويتيح للقادمين عبورها للوصول إلى وجهاتهم في المواقع الأثرية والمشاريع السياحية.
وأضاف، أن إحياء الطريق الملوكي وإنشاء طريق دائري أصبحا مهمين لخدمة القادمين لعجلون ولأبناء المدينة، للمساهمة في التخفيف من الازدحامات المرورية، لا سيما أن مدينة عجلون تعاني من ضيق الطريق الرئيس الوحيد الذي يربط عجلون بمدنها المجاورة، ما يشكل ازدحاما مروريا مستمرا.
ويؤكد أحد المستثمرين في المجال السياحي، مصطفى القضاة، أن مداخل المحافظة الحالية لا يمكنها استيعاب تزايد أعداد القادمين بمركباتهم لمشروع التلفريك والمشاريع السياحية الأخرى ومواقع التنزه، كما أن وضع الطرق في المدن، خصوصا في عجلون، أصبح لا يستطيع استيعاب حركة المرور الكثيفة، ما يستدعي إيجاد طرق بديلة مثل الطريق الملوكي والدائري، بحيث يتمكن الراغبون في الوصول إلى مناطق أخرى في المحافظة من سلوكها دون الحاجة إلى الدخول إلى وسط المدن.
وأشار القضاة، إلى أن أي خطط مرورية لا يمكنها أن تحد من مثل هذه الازدحامات والاختناقات المرورية.
وقال النائب عبدالحليم عناب الخطاطبة، إن جلالته يركز على المشاريع التي تسهم في تعزيز الاستثمار والتنمية، والمخطط الشمولي للمحافظة لتطوير البنى التحتية وجذب المستثمرين وتوفير فرص العمل للحد من الفقر والبطالة، مؤكدا اهتمام جلالة الملك بالمخطط الشمولي المستقبلي الذي يشمل كافة القطاعات في المحافظة.
وبين الخطاطبة، أن جلالة الملك التفت في زياراته لعجلون إلى عناصر الجذب السياحي والتنموي والبيئي التي تتمتع بها المحافظة، والتي تشكل فرصا كبيرة للتنمية والاستثمارات المتنوعة في ضوء ما تتميز به من مناخ جاذب وثراء تاريخي وتراثي وبيئي.
وأكد النائب الأسبق عرب الصمادي، حرص جلالته المستمر على تلبية هموم ومطالب أبناء الوطن، مشيرا إلى حاجة المحافظة إلى الاستثمار والتنمية والتطوير والتحديث كونها تتمتع بميزات نسبية طبيعية وسياحية وبيئية وزراعية، ومثمنا كذلك افتتاح جلالته للمركز الثقافي الذي يعد حاضنة للإبداع والفكر والثقافة والمثقفين.

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