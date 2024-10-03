إل جي تقدم مهرجان الموسيقى العالمي BOOM BOOM POW FESTA برعاية LG XBOOM

أطلقت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) حملة تسويقية جديدة تعرض الأداء الصوتي القوي والأسلوب الديناميكي لمكبرات صوت LG XBOOM. وانطلقت الحملة مع مهرجان Boom Boom Pow Festa الموسيقي الفريد والمخصص لأغنية فرقة الشهيرة Boom Boom Pow. وتصدرت هذه الأغنية الأسطورية، التي صدرت في عام 2009، قائمة بيلبورد لأبرز 100 أغنية أمريكية لمدة 12 أسبوعاً متتالياً. وسيتم خلال هذا الحدث المشوق والحيوي إعادة تقديم أغنية الحفلات المفضلة هذه من قبل فناني الشوارع الموهوبين من جميع أنحاء العالم وأدائها عبر مكبرات صوت LG XBOOM القوية للحفلات.

تُعتبر أغنية Boom Boom Pow من الأغاني الكلاسيكية الحديثة، وأصبحت أغنية حفلات عالمية تلهم طاقتها وصوتها القوي المبهج المحتفلين من جميع الأعمار للوقوف على أقدامهم والرقص. وسيصعد فنانوا الشوارع في تسع دول مختلفة على المسرح لتقديم نسختهم الفريدة من الأغنية بدعم من الصوت الاستثنائي لمكبرات صوت LG XBOOM. كما سينضم إلى مهرجان Boom Boom Pow Festa نجوماً صاعدين في مشهد الموسيقى العالمي، مثل البرازيلي Delacruz الذي من المقرر أن يؤدي عرضه في منطقة إسكاداريا سيلارون الشهيرة في ريو دي جانيرو.

وسيتم بث هذه العروض المذهلة عبر مكبرات صوت LG XBOOM للحفلات مباشرةً على قناة LG Global على اليوتيوب في 6 أكتوبر الساعة 01:00 صباحاً بتوقيت كوريا الجنوبية كجزء من حفل موسيقي افتراضي مدته خمسة وأربعون دقيقة. كما ستتوفر مقاطع فيديو للعروض الفردية وفيديوهات خلف الكواليس تعرض استكشاف الفنانين للقوة الديناميكية وجودة الصوت الرائعة لمكبر صوت LG XBOOM.

ومن المقرر أن تتوسع حملة XBOOM التفاعلية من "إل جي" إلى منصة تيك توك من خلال تحدي الرقص الممتع Boom Boom Pow. ويمكن للمشاركين الانضمام إلى المبدعين المشهورين لإظهار أفضل حركاتهم وجلب نفس الطاقة الحيوية التي تشتهر بها مكبرات صوت XBOOM.

ستُعرض مكبرات صوت LG XBOOM المختلفة طوال الحملة، حيث يقدم كل طراز مجموعة من المزايا الفريدة إلى جانب مزايا الطاقة المميزة لدى العلامة التجارية وقدرتها على تحسين الأجواء. ويعد LG XBOOM XL9T مكبر صوت قوي يزيد من المتعة بفضل مضخمات الصوت المزدوجة مقاس 8 بوصة. وتعرض ميزة إضاءة Pixel LED أنماطاً ملونة وتأثيرات EQ المرئية أو الأحرف أو النصوص والرسومات المخصصة على لوحة LED الخاصة بالمكبر، بينما توفر إضاءة الحلقة متعددة الألوان عروضاً ضوئية متزامنة مع تأثيرات دوارة وومضات. وتتيح الإضاءة القابلة للتخصيص ألواناً وأنماطاً ورسومات متحركة ورسائل مخصصة من خلال تطبيق XBOOM.

وتجمع مكبرات صوت LG XBOOM Go XG8T وXG2T بفضل تصنيفات MIL-SPEC وIP67، بين التصميم القوي والمتين والمدمج مع أكثر من 10 ساعات من التشغيل للحصول على الأداء الأكثر موثوقية أينما كنتم.

قال لي جونج سوك، رئيس قسم المنتجات الصوتية لدى شركة إل جي للترفيه المنزلي: "نهدف إلى بث الأمل في حياة الآخرين ومستقبلهم من خلال فلسفتنا المتفائلة "الحياة جيدة"، والتي تتوافق بشكل وثيق مع الطاقة الإيجابية للموسيقى وتشكل القوة الدافعة وراء حملة Boom Boom Pow Festa وXBOOM. وسنواصل من خلال مجموعة متنوعة من أنشطة التسويق الجذابة تسليط الضوء على الصوت القوي لمكبرات صوت LG XBOOM والارتقاء بمكانة علامتنا التجارية الفريدة لمكبرات الصوت في السوق العالمية".

استمتعوا بالتجربة الحيوية لمكبرات صوت LG XBOOM واكتشفوا عالماً من التجارب الصوتية القوية والرائعة. تعرفوا على المزيد عبر

1 البرازيل والمكسيك وبيرو والمملكة المتحدة وإسبانيا وجنوب إفريقيا وتركيا والهند والفلبين

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس للترفيه المنزلي

تُعد شركة "إل جي للترفيه المنزلي" رائدة في صناعة أجهزة التلفاز وأنظمة الصوت والفيديو، كما أشتهرت الشركة كمبتكرة في مجال صناعة أجهزة تلفاز OLED التي أحدثت ثورة في أجهزة تلفاز الفئة الممتازة (بريميوم). تلتزم "إل جي" بالإرتقاء بأسلوب حياة العملاء من خلال تقديمها لأجهزة الترفيه المنزلي المبتكرة، التي تقودها تلفارات OLED الحائزة على جوائز، بالإضافة إلى أجهزة تلفازQNED Mini LED التي تتميز بتقنية Quantum Dot NanoCell، وحلول الصوت التي طوّرتها بالشراكة مع Meridian Audio. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة