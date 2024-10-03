إل جي تقدم مهرجان الموسيقى العالمي BOOM BOOM POW FESTA برعاية LG XBOOM

(MENAFN
- AETOSWire)
أطلقت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) حملة تسويقية جديدة تعرض الأداء الصوتي القوي والأسلوب الديناميكي لمكبرات صوت LG XBOOM. وانطلقت الحملة مع مهرجان Boom Boom Pow Festa الموسيقي الفريد والمخصص لأغنية فرقة black eyed peas الشهيرة Boom Boom Pow. وتصدرت هذه الأغنية الأسطورية، التي صدرت في عام 2009، قائمة بيلبورد لأبرز 100 أغنية أمريكية لمدة 12 أسبوعاً متتالياً. وسيتم خلال هذا الحدث المشوق والحيوي إعادة تقديم أغنية الحفلات المفضلة هذه من قبل فناني الشوارع الموهوبين من جميع أنحاء العالم وأدائها عبر مكبرات صوت LG XBOOM القوية للحفلات.
تُعتبر أغنية Boom Boom Pow من الأغاني الكلاسيكية الحديثة، وأصبحت أغنية حفلات عالمية تلهم طاقتها وصوتها القوي المبهج المحتفلين من جميع الأعمار للوقوف على أقدامهم والرقص. وسيصعد فنانوا الشوارع في تسع دول مختلفة على المسرح لتقديم نسختهم الفريدة من الأغنية بدعم من الصوت الاستثنائي لمكبرات صوت LG XBOOM. كما سينضم إلى مهرجان Boom Boom Pow Festa نجوماً صاعدين في مشهد الموسيقى العالمي، مثل البرازيلي Delacruz الذي من المقرر أن يؤدي عرضه في منطقة إسكاداريا سيلارون الشهيرة في ريو دي جانيرو.
وسيتم بث هذه العروض المذهلة عبر مكبرات صوت LG XBOOM للحفلات مباشرةً على قناة LG Global على اليوتيوب في 6 أكتوبر الساعة 01:00 صباحاً بتوقيت كوريا الجنوبية كجزء من حفل موسيقي افتراضي مدته خمسة وأربعون دقيقة. كما ستتوفر مقاطع فيديو للعروض الفردية وفيديوهات خلف الكواليس تعرض استكشاف الفنانين للقوة الديناميكية وجودة الصوت الرائعة لمكبر صوت LG XBOOM.
ومن المقرر أن تتوسع حملة XBOOM التفاعلية من "إل جي" إلى منصة تيك توك من خلال تحدي الرقص الممتع Boom Boom Pow. ويمكن للمشاركين الانضمام إلى المبدعين المشهورين لإظهار أفضل حركاتهم وجلب نفس الطاقة الحيوية التي تشتهر بها مكبرات صوت XBOOM.
ستُعرض مكبرات صوت LG XBOOM المختلفة طوال الحملة، حيث يقدم كل طراز مجموعة من المزايا الفريدة إلى جانب مزايا الطاقة المميزة لدى العلامة التجارية وقدرتها على تحسين الأجواء. ويعد LG XBOOM XL9T مكبر صوت قوي يزيد من المتعة بفضل مضخمات الصوت المزدوجة مقاس 8 بوصة. وتعرض ميزة إضاءة Pixel LED أنماطاً ملونة وتأثيرات EQ المرئية أو الأحرف أو النصوص والرسومات المخصصة على لوحة LED الخاصة بالمكبر، بينما توفر إضاءة الحلقة متعددة الألوان عروضاً ضوئية متزامنة مع تأثيرات دوارة وومضات. وتتيح الإضاءة القابلة للتخصيص ألواناً وأنماطاً ورسومات متحركة ورسائل مخصصة من خلال تطبيق XBOOM.
وتجمع مكبرات صوت LG XBOOM Go XG8T وXG2T بفضل تصنيفات MIL-SPEC وIP67، بين التصميم القوي والمتين والمدمج مع أكثر من 10 ساعات من التشغيل للحصول على الأداء الأكثر موثوقية أينما كنتم.
قال لي جونج سوك، رئيس قسم المنتجات الصوتية لدى شركة إل جي للترفيه المنزلي: "نهدف إلى بث الأمل في حياة الآخرين ومستقبلهم من خلال فلسفتنا المتفائلة "الحياة جيدة"، والتي تتوافق بشكل وثيق مع الطاقة الإيجابية للموسيقى وتشكل القوة الدافعة وراء حملة Boom Boom Pow Festa وXBOOM. وسنواصل من خلال مجموعة متنوعة من أنشطة التسويق الجذابة تسليط الضوء على الصوت القوي لمكبرات صوت LG XBOOM والارتقاء بمكانة علامتنا التجارية الفريدة لمكبرات الصوت في السوق العالمية".
استمتعوا بالتجربة الحيوية لمكبرات صوت LG XBOOM واكتشفوا عالماً من التجارب الصوتية القوية والرائعة. تعرفوا على المزيد عبر
1 البرازيل والمكسيك وبيرو والمملكة المتحدة وإسبانيا وجنوب إفريقيا وتركيا والهند والفلبين
نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس للترفيه المنزلي
تُعد شركة "إل جي للترفيه المنزلي" رائدة في صناعة أجهزة التلفاز وأنظمة الصوت والفيديو، كما أشتهرت الشركة كمبتكرة في مجال صناعة أجهزة تلفاز OLED التي أحدثت ثورة في أجهزة تلفاز الفئة الممتازة (بريميوم). تلتزم "إل جي" بالإرتقاء بأسلوب حياة العملاء من خلال تقديمها لأجهزة الترفيه المنزلي المبتكرة، التي تقودها تلفارات OLED الحائزة على جوائز، بالإضافة إلى أجهزة تلفازQNED Mini LED التي تتميز بتقنية Quantum Dot NanoCell، وحلول الصوت التي طوّرتها بالشراكة مع Meridian Audio. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة
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