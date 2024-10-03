أسبوع CIBSE 2024 يحتفي بالاستدامة والتميز في هندسة خدمات البناء

MENAFN - AETOSWire) أعلن المعهد المعتمد لمهندسي خدمات البناء (CIBSE) أنه سينظم "أسبوع CIBSE 2024"، وهو عبارة عن سلسلة من الفعاليات التي تركز على هندسة خدمات البناء، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر الجاري إلى 1 نوفمبر المقبل في دبي.

وسيضطلع كل من "فيونا كوزينز"، رئيسة CIBSE، و"روث كارتر"، الرئيس التنفيذي لـ CIBSE، بدور رائد في سلسلة المناقشات المكثفة المخطط لها، مع التركيز على المرونة المناخية والاستراتيجيات التقدمية لتحسين أداء المباني. وسيقوم الإثنان معاً بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من أجل المشاركة في أنشطة رئيسية تدعم قضية هندسة خدمات البناء في المنطقة.

وستشتمل أبرز فعاليات الحدث على مؤتمرات تجمع بين الأطراف المعنية في الصناعة لاستكشاف منهجيات مبتكرة لإعادة التأهيل والمرونة المناخية. وسينخرط كل من "كوزينز" و"كارتر" في شراكات استراتيجية مع جامعات مرموقة، بما يعزز التطورات الأكاديمية والعملية في ممارسات البناء المستدامة. وإلى جانب ذلك، ستتضمن زيارتهما عقد مناقشات مائدة مستديرة رفيعة المستوى مع شخصيات بارزة في الصناعة، بهدف معالجة قضايا متعلقة بالمرونة المناخية وحلول البناء المستدامة. ويتضمن برنامج الزيارة أيضاً جولات ميدانية لبعض أهم المشاريع في المنطقة، مما يوفر رؤى معمقة حول أحدث التطورات في تكنولوجيا البناء.

وسيشهد أسبوع CIBSE أيضاً توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء رئيسيين في الصناعة. ومن المقرر أن تعزز الاتفاقيات التزام CIBSE بتطوير ممارسات بناء مستدامة ودفع عجلة التقدم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وسيشهد الحدث أيضاً إقامة النسخة الـ 6 من جوائز CIBSE، والتي تعمل على تكريم الأداء الاستثنائي في خدمات البناء ضمن أكثر من 29 فئة تنافسية. ومع توقع مشاركة أكثر من 300 شخص - بما في ذلك كبار الاستشاريين والمقاولين والمصنّعين والموردين – سيشهد حفل توزيع جوائز CIBSE مشاركة كل من "كوزينز" و"كارتر"، مما يجعل الحفل منصة لا مثيل لها للتواصل والاحتفاء بالإنجازات الفارقة على مستوى الصناعة.

وقال "عمران شيخ"، من CIBSE فرع الإمارات: "يسعدنا توفير منصة لا تكرّم التميز فحسب، بل تعزز أيضاً الممارسات المستدامة والحلول المبتكرة في هندسة خدمات البناء". وأضاف: "يهدف أسبوع CIBSE 2024 وحفل توزيع الجوائز الخاص به إلى تسليط الضوء على التقدم البارز في هذه الصناعة، بما يدعم الأهداف المحددة لمؤتمر الأطراف كوب 28".

وتابع قائلاً: "ندعوكم للانضمام إلينا خلال هذا الأسبوع المذهل الذي نحتفي فيه بالتميز والابتكار والاستدامة في صناعة خدمات البناء".

للمشاركة في حفل توزيع الجوائز السنوية لـ CIBSE فرع الإمارات، يرجى التواصل من خلال البريد الإلكتروني: ...

نبذة عن CIBSE:

CIBSE هي الهيئة الرائدة في هندسة خدمات البناء ومن روّاد الاستجابة لتهديد تغير المناخ، وهي موجودة لتطوير أفضل الممارسات العالمية في المجال.

من خلال تسخير خبرات أعضائنا، تمثل CIBSE المهنة كصوت موثوق به لتقديم المشورة والتوجيه للحكومة بشأن المسائل المتعلقة بالبناء والهندسة والاستدامة.

قامت CIBSE، على مدار أكثر من 127 عاماً، بدعم مجتمع يضم ما يزيد على 22000 مهني في جميع أنحاء العالم في سعيهم لتحقيق التميز في أداء البناء، والاستدامة والسلامة من أجل التأثير على رفاهية أفراد ومجتمعات الأجيال الحالية والمستقبلية. ويواصل أعضاء CIBSE إنشاء الأنظمة الأكثر صداقة للبيئة في مشاريع كبرى عبر مختلف أنحاء العالم.

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