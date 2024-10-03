أسبوع CIBSE 2024 يحتفي بالاستدامة والتميز في هندسة خدمات البناء

(MENAFN
- AETOSWire) أعلن المعهد المعتمد لمهندسي خدمات البناء (CIBSE) أنه سينظم "أسبوع CIBSE 2024"، وهو عبارة عن سلسلة من الفعاليات التي تركز على هندسة خدمات البناء، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر الجاري إلى 1 نوفمبر المقبل في دبي.
وسيضطلع كل من "فيونا كوزينز"، رئيسة CIBSE، و"روث كارتر"، الرئيس التنفيذي لـ CIBSE، بدور رائد في سلسلة المناقشات المكثفة المخطط لها، مع التركيز على المرونة المناخية والاستراتيجيات التقدمية لتحسين أداء المباني. وسيقوم الإثنان معاً بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من أجل المشاركة في أنشطة رئيسية تدعم قضية هندسة خدمات البناء في المنطقة.
وستشتمل أبرز فعاليات الحدث على مؤتمرات تجمع بين الأطراف المعنية في الصناعة لاستكشاف منهجيات مبتكرة لإعادة التأهيل والمرونة المناخية. وسينخرط كل من "كوزينز" و"كارتر" في شراكات استراتيجية مع جامعات مرموقة، بما يعزز التطورات الأكاديمية والعملية في ممارسات البناء المستدامة. وإلى جانب ذلك، ستتضمن زيارتهما عقد مناقشات مائدة مستديرة رفيعة المستوى مع شخصيات بارزة في الصناعة، بهدف معالجة قضايا متعلقة بالمرونة المناخية وحلول البناء المستدامة. ويتضمن برنامج الزيارة أيضاً جولات ميدانية لبعض أهم المشاريع في المنطقة، مما يوفر رؤى معمقة حول أحدث التطورات في تكنولوجيا البناء.
وسيشهد أسبوع CIBSE أيضاً توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء رئيسيين في الصناعة. ومن المقرر أن تعزز الاتفاقيات التزام CIBSE بتطوير ممارسات بناء مستدامة ودفع عجلة التقدم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وسيشهد الحدث أيضاً إقامة النسخة الـ 6 من جوائز CIBSE، والتي تعمل على تكريم الأداء الاستثنائي في خدمات البناء ضمن أكثر من 29 فئة تنافسية. ومع توقع مشاركة أكثر من 300 شخص - بما في ذلك كبار الاستشاريين والمقاولين والمصنّعين والموردين – سيشهد حفل توزيع جوائز CIBSE مشاركة كل من "كوزينز" و"كارتر"، مما يجعل الحفل منصة لا مثيل لها للتواصل والاحتفاء بالإنجازات الفارقة على مستوى الصناعة.
وقال "عمران شيخ"، من CIBSE فرع الإمارات: "يسعدنا توفير منصة لا تكرّم التميز فحسب، بل تعزز أيضاً الممارسات المستدامة والحلول المبتكرة في هندسة خدمات البناء". وأضاف: "يهدف أسبوع CIBSE 2024 وحفل توزيع الجوائز الخاص به إلى تسليط الضوء على التقدم البارز في هذه الصناعة، بما يدعم الأهداف المحددة لمؤتمر الأطراف كوب 28".
وتابع قائلاً: "ندعوكم للانضمام إلينا خلال هذا الأسبوع المذهل الذي نحتفي فيه بالتميز والابتكار والاستدامة في صناعة خدمات البناء".
للمشاركة في حفل توزيع الجوائز السنوية لـ CIBSE فرع الإمارات، يرجى التواصل من خلال البريد الإلكتروني: ...
نبذة عن CIBSE:
CIBSE هي الهيئة الرائدة في هندسة خدمات البناء ومن روّاد الاستجابة لتهديد تغير المناخ، وهي موجودة لتطوير أفضل الممارسات العالمية في المجال.
من خلال تسخير خبرات أعضائنا، تمثل CIBSE المهنة كصوت موثوق به لتقديم المشورة والتوجيه للحكومة بشأن المسائل المتعلقة بالبناء والهندسة والاستدامة.
قامت CIBSE، على مدار أكثر من 127 عاماً، بدعم مجتمع يضم ما يزيد على 22000 مهني في جميع أنحاء العالم في سعيهم لتحقيق التميز في أداء البناء، والاستدامة والسلامة من أجل التأثير على رفاهية أفراد ومجتمعات الأجيال الحالية والمستقبلية. ويواصل أعضاء CIBSE إنشاء الأنظمة الأكثر صداقة للبيئة في مشاريع كبرى عبر مختلف أنحاء العالم.
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