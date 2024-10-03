المعهد الملكي للفنون التقليدية ((وِرث)) يبهر اليونان بفن القط العسيري

تستعد الفنون التقليدية السعودية للتعرف على جماهير جديدة، يأتي ذلك عبر مشاركة المعهد الملكي السعودي للفنون التقليدية "ورث" في الأسبوع الثقافي المقام في العاصمة اليونانية أثينا بين الـ 27 من سبتمبر والأول من أكتوبر، تحت عنوان "ورث ثقافتين" وبهوية مستمدة من فن "القط العسيري" يشارك المعهد مع زواره تفاصيل الموروث الثقافي السعودي بعدد واسع من التفعيلات الهادفة إلى منح الجماهير فرصة الغوص في تفاصيل هذه الفنون وتجربة ممارستها.

وتشهد فعاليات ورث خلال الأسبوع الثقافي إشراف خمسة فنانين سعوديين على تجارب مقدمة للزوار بداية مع ورشة الحفر على الجبس بنقوش فن القط العسيري الذي اكتسب اهتماماً عالمياً كبيراً منذ تسجيله في اليونيسكو ضمن قائمة التراث الإنساني غير المادي في العام 2017.

إلى جوار ذلك تأتي ورشة صناعة الألوان الطبيعية، إضافة إلى أجنحة تسلط الضوء على منتجات الطلاب وعرض حي لأعمال الحرفيين السعوديين، كما يمنح جناح ورث زواره فرصة تجربة المشاركة في عمل فني مجتمعي لتلوين نقوش القط العسيري بالألوان الطبيعية.

وتلفت مشاركات ورث الدولية أنظار الجماهير من حول العالم، حيث تستهوي الزوار تجارب المشاركة في صناعة الفنون خصوصاً المرتبطة بموروث ثقافي غني بالألوان والتفاصيل، كما يسهم تواجد الفنانين السعوديين في تغذية فضول الزوار والإجابة على استفساراتهم، حيث يبحث محبو الفنون من حول العالم عن التعرف على الدوافع الطبيعية والثقافية التي تسهم في خلق هذا التنوع الفني واللوني المرتبط بالموروث المحلي.

وتلعب المشاركات الفنية الدولية دوراً محورياً في تقارب الفنانين والتعرف على القواسم المشتركة التي تجمع الفنون التقليدية من حول العالم، كما تسهم في تعزيز التبادل الثقافي بين اليونان والمملكة العربية السعودية من خلال زخارف هندسية ونباتية مدمجة بين البلدين، إضافة إلى تمكين الفنانين السعوديين من اكتساب شريحة جماهيرية جديدة، وتعزيز حضور الفنون السعودية عالميًا.

يُعد المعهد الملكي للفنون التقليديّة (وِرث) جهة رائدة لإبراز الهوية الوطنية وإثراء الفنون التقليديّة السعودية محليًا وعالميًا، للترويج لها، وتقدير الكنوز الحية والمتميزين وذوي الريادة في مجالات الفنون التقليديّة، للإسهام في الحفاظ على أصولها ودعم القدرات الوطنية، وتشجيع المهتمين على تعلمها وإتقانها وتطويرها، ليبقى مستقبل الفنون الإبداعي حيويًا ومُحتفى به.