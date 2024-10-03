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أوراق من ماضي تنومة

10/3/2024 2:45:16 PM
(MENAFN- Al Watan) حتى بداية ستينيات القرن الماضي الميلادي لم يكن في ( تنومة) اي من الادارات الحكومية، ما عدا مدرسة سبت تنومة الابتدائية، وكان محمد الشبيلي بن العريف شيخ شمل قبائل بني اثلة بني شهر والمسؤول الأول في ذلك الوقت عن إدارة تنومة فيما يتعلق بالإصلاح بين الناس والمحافظة على الأمن في القرى والسوق الذي كان يعتبر من أكبر وأهم الأسواق في منطقة عسير، و يطلق عليه (سوق سبت تنومة) أو (سوق سبت ابن العريف)، لأنه كان يدار من قِبل أسرة آل عريف وقبيلة الشعفين منذ تأسيسه قبل مئات السنين، والشيخ محمد قبل أن يستلم المشيخة كان قد اختير ليحل مكان والده الشيخ شبيلي بن محمد بن العريف للإقامة في الرياض ،حيث بقي هناك حوالي ثلاث سنوات، وكان مواظباً على الحضور في مجلس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - أسبوعيا طوال تلك الفترة ، مما كان له الاثر في صقل مواهبه. كما حظي باحترام العديد من الأمراء والمرافقين للملك في ذلك الوقت، حتى قيل انه كان يشارك معهم في سباقات الخيل. وتلك السنوات التي أمضاها في الرياض علمته وساعدته عندما كلف بإدارة شؤون تنومة بعد عودته من الرياض، وخلف اخوه فراج الشبيلي بعد وفاته - رحمه الله - عام 1950 في إدارة تنومة، حيث كانت البداية بإنشاء مجلس شورى يجمع فيه مشايخ قبائل تنومة مرة كل شهر يوم السبت، حتى يتمكن المجتمعون من التسوق بعد عقد الاجتماع. الاجتماع يعقد في منزل محمد الشبيلي المكون من ثلاثة طوابق ( يعتبر قصرا في ذلك الوقت) ولا زال موجودا حتى وقتنا الحاضر، ويقع في الجهة الشمالية الغربية للسوق .والمجلس في الدور الثاني يتسع لاستقبال حوالي ثلاثين شخصا في وقت واحد، وبه نافذتان احداهما شرقية والأخرى جنوبية، وقد وصف البعض انعقاد أول مجلس شورى في تنومة عام1951 تقريباً في صباح يوم السبت.
في تمام السابعة صباحاً يكون الشيخ محمد جالساً في مجلسه وبجواره ابنه فايز بن محمد الشبيلي الملازم له في جميع الأوقات، وفي السابعة والنصف يصل أخاه سعد الشبيلي وابن أخيه شبيلي بن فراج الشبيلي ويجلسون إلى جواره. ثم يبدأ الشيخ سعد بتقديم تقرير كامل عن الوضع الأمني في السوق وسير الأعمال الخاصة بالتجار في محلاتهم و(المحلية الخاصة بالأغنام) و محلات بيع الحبوب والتمور وغيرها. وبعد انتهائه يدخل كبار التجار في تنومة وهم والدي فايز بن شباب بن عبدالمحسن و فايز بن عبدالله بن عوضه و فايز بن محمد ابو هاشم "مريط"، ويتكفلون بتنفيذ أي التزامات مالية يراها الشيخان والمجتمعون، ثم يغادرون إلى محلاتهم التجارية. وفي الساعة الثامنة يبدأ شيوخ القبائل بالدخول ويكون في استقبالهم خارج المجلس الشيخ فايز وابن عمه شبيلي وأول الوافدين الممثلين لقبيلة الشعفين يتقدمهم عوض بن طلة وهو حكيم وذو رأي سديد وكان ضمن وفد بني شهر على الملك عبد العزيز عام 1349هـ.
وبعد أن يكتمل العدد يبدأ الاجتماع بكلمة مختصرة من الشيخ محمد يشكر الجميع على تلبية الدعوة للحضور ويحثهم على بذل الجهود حتى تكون تنومة آمنة ومستقرة في جميع نواحي الحياة، ويطلب منهم استمرار الاجتماعات كل شهر. ثم يفسح المجال للمجتمعين ويبدأ الشيوخ بالحديث واحداً تلو الآخر، وبعد انتهاء الجميع من الحديث يأخذ الكلمة سعد الشبيلي ملخصاً ما دار من حديث بين المجتمعين ثم يصوغه شفهيا في عدة نقاط ،يوافق عليها الجميع. تعود الكلمة إلى الشيخ محمد بتقديم الشكر الجزيل للجميع طالباً منهم تنفيذ ماورد فيه، ثم يغادرون لتكملة التسوق وزيارة بعض الأقارب والأصدقاء، وبعد العوده الى قراهم يجتمعون بقبائلهم ويطلعونهم على ما تم الاتفاق عليه في اجتماعهم، ثم تبدأ كل قبيله بالتنفيذ. وتكرار تلك الاجتماعات اثبتت جدواها وأصبح التكافل الاجتماعي هو السائد في تلك الحقبة. فعم الأمن والاستقرار جميع قرى تنومة وكان لذلك اثره الايجابي في إرتفاع المستوى الاقتصادي و الزراعي بسبب الدور الإيجابي لأولئك الشيوخ وهم صفوة المجتمع في ذلك الوقت، حيث بذلوا كل ما في وسعهم للإسهام في مساعدة سكان تلك القرى ، وكانوا جميعا شيوخاً بأعمالهم وأفعالهم وسيرتهم الذاتية العطرة، وقد انتقلوا جميعا إلى رحمة الله. نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يديم علينا الأمن والأمان، ويحفظ لنا خادم الحرمين الشرفين وسمو ولي العهد الأمين ويديم عليهم الصحة والعافية.

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