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الترجمة جسر يربط بين الثقافات

10/3/2024 2:45:15 PM
(MENAFN- Al Watan) يُحتفل باليوم العالمي للترجمة في 30 سبتمبر من كل عام، ويأتي هذا اليوم للاعتراف بأهمية المترجمين ودورهم الأساسي في تعزيز التفاهم والتواصل بين الشعوب والثقافات المختلفة. تسهم الترجمة بشكل كبير في نقل المعارف والعلوم والأفكار من لغة إلى أخرى، ما يعزز التفاعل الحضاري والإنساني.
يعود تاريخ هذا الاحتفال إلى عام 1953، عندما أعلن الاتحاد الدولي للمترجمين (FIT) هذا اليوم ليكون مناسبة سنوية تهدف إلى إظهار أهمية الترجمة والمترجمين في عالم يتزايد فيه الاعتماد على التواصل العالمي. اختيار يوم 30 سبتمبر تحديدًا لم يكن صدفة، بل يعود إلى كونه ذكرى وفاة القديس "جيروم"، الذي يعتبره الكثيرون الأب الروحي للمترجمين، خاصة بفضل ترجمته الشهيرة للكتاب المقدس إلى اللاتينية، التي أحدثت ثورة في مجال الترجمة والنقل الثقافي.
تلعب الترجمة دورًا حيويًا في بناء الجسور بين الثقافات والشعوب، حيث تساعد في تقريب المسافات بين المجتمعات المختلفة وتعزز الحوار الثقافي المتبادل. إنها الأداة التي تمكن البشر من فهم الآخر، ومشاركة الأفكار والابتكارات مع الآخرين، بغض النظر عن اختلافاتهم اللغوية. في الوقت الذي يتزايد فيه التشابك الثقافي، تزداد أهمية الترجمة كأداة ضرورية لتجنب سوء الفهم وسوء التأويل بين الشعوب. بدون الترجمة، ستظل العلوم والابتكارات حبيسة لغات معينة، ولن يتمكن الأفراد في مناطق أخرى من العالم من الاستفادة منها.
ولا يقتصر دور الترجمة على تعزيز التواصل الثقافي فحسب، بل يمتد إلى المجالات السياسية والدبلوماسية، حيث تعتبر الترجمة عاملًا جوهريًا في العلاقات الدولية. المترجمون يساهمون في تسهيل التفاهم بين الدول عبر نقل المعاهدات والنصوص القانونية بدقة، وضمان أن الرسائل الحساسة والمهمة تصل إلى الأطراف المعنية بشكل دقيق وخالٍ من التشويه. أي خطأ في الترجمة قد يؤدي إلى سوء تفاهم دبلوماسي أو حتى توترات سياسية، مما يجعل دور المترجمين في هذا السياق حاسمًا.
أما في مجال الأدب والفنون، فقد ساهمت الترجمة في نشر التراث الثقافي المحلي ليصبح جزءًا من التراث العالمي. من خلال الترجمة، تمكن الأدب والشعر والمسرحيات من الانتقال من بيئاتهم المحلية إلى جمهور عالمي واسع، مما أسهم في تعزيز التفاعل الثقافي العالمي وإغناء المشهد الأدبي العالمي. هذا التنوع الثقافي لا يمكن تحقيقه بدون جهود المترجمين الذين يعملون على نقل الإبداع الفني والأدبي بين مختلف اللغات.
ومع أهمية الترجمة تأتي التحديات التي يواجهها المترجمون في حياتهم المهنية. ربما يكون التحدي الأكبر هو الحفاظ على دقة النص المترجم مع مراعاة السياق الثقافي للغة المستهدفة. الترجمة ليست مجرد نقل كلمات من لغة إلى أخرى، بل هي عملية نقل المعاني الدقيقة والمشاعر والنوايا، بما يضمن أن النص المترجم يحمل نفس الروح والمعنى الذي قصده المؤلف. هذا يتطلب من المترجمين مهارات عالية وفهمًا عميقًا للثقافتين، المصدر والهدف. التكنولوجيا الحديثة، مثل الترجمة الآلية، قد تسهم في تسهيل هذه العملية، لكنها في نفس الوقت تطرح تحديات جديدة، خاصة فيما يتعلق بالدقة والإبداع. الترجمة الآلية، رغم تقدمها، لا تزال تفتقر إلى الحس الثقافي والفهم الإنساني الذي يمكن أن يقدمه المترجم البشري.
إلى جانب ذلك، يتعين على المترجمين مواكبة التغيرات السريعة في اللغات. اللغة هي كائن حي يتطور باستمرار، ومع ظهور مصطلحات جديدة في العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد، يصبح من الضروري للمترجمين مواصلة التعلم والتكيف مع هذه التغيرات. أي تهاون في هذا الجانب قد يؤدي إلى ترجمة غير دقيقة أو غير ملائمة للواقع الحالي.
اليوم العالمي للترجمة يهدف أيضًا إلى تعزيز الوعي بأهمية هذا المجال في مختلف جوانب الحياة. فالترجمة ليست مقتصرة على الأدب والفنون فقط، بل هي عنصر حيوي في مجالات حيوية أخرى مثل القانون، والعلوم، والتجارة، والطب. كل هذه المجالات تعتمد بشكل كبير على الترجمة لضمان نقل المعرفة والتكنولوجيا وتوسيع نطاق الأعمال والتعاون الدولي. في غياب الترجمة، سيكون العالم مقيدًا ضمن حدوده اللغوية، مما يعيق تبادل الأفكار والمعرفة بين الشعوب.
لذا، فإن الاحتفال باليوم العالمي للترجمة يمثل فرصة لتقدير الجهود الكبيرة التي يبذلها المترجمون، وتكريم دورهم الأساسي في بناء عالم أكثر تواصلًا وتفاهمًا. إنه يوم للتفكير في الجهد الكبير الذي يبذله هؤلاء المهنيون لضمان أن نتمكن من التواصل، والتعلم، والتفاعل مع العالم من حولنا، بغض النظر عن الحواجز اللغوية. الترجمة هي جسر يربط بين الثقافات الأخرى.

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