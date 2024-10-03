تحالف إستراتيجي بين عمار القابضة وماهيشواري الهندية لتوسيع نطاق أعمال التعدين في المملكة

MENAFN - Al Watan) أعلنت شركة "عمار القابضة" عن إبرامها تحالفًا إستراتيجيًّا مع شركة "ماهيشواري" الهندية، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التعدين. ويهدف هذا التحالف إلى تأسيس شركة متخصصة في الخدمات التعدينية؛ لتقديم خدماتٍ جيولوجيةٍ وتعدينيةٍ متطوِّرة في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وفي تصريحٍ له، أكَّد عبد الهادي بن فهد القحطاني، رئيس مجلس إدارة شركة عمار القابضة، أن هذا التحالف سيساهم في تطوير قطاع التعدين، وتحقيق أهداف رؤية 2030. وقال: "من خلال خبراتنا المحلية، وإمكانيات شريكنا الهندي، ستقدِّم شركتنا المتخصصة في الخدمات التعدينية، خدماتٍ عالية الجودة، تُلبِّي احتياجات السوق، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة."

وأضاف القحطاني: "يأتي هذا التحالف في إطار سعينا الدائم للتوسُّع في الأسواق الجديدة، واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، والاستفادة من الموارد الطبيعية في المملكة، والمساهمة في بناء مستقبلٍ واعدٍ." ويُتابع: "نطمح من خلال شركتنا المتخصصة في الخدمات التعدينية؛ لأن نكون في صدارة شركات الخدمات الجيولوجية والتعدينية في المملكة بحلول عام 2030، من خلال الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والاستدامة".

جدير ٌبالذِّكْر أن رؤية المملكة 2030 تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 مليار دولار في عام2019 إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر زيادة استثمارات الاستكشاف، والبنية التحتية، وجذب القطاع الخاص.