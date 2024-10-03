Xiaomi تطلق سلسلة 4T1 المزودة بالذكاء الاصطناعي المتقدم في السعودية

MENAFN - Al Watan) تصوير ليلي مذهل وميزات متطورة

كشفت شركة Xiaomi عن إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة 14T، التي تم تصميمها خصيصًا لعشاق التصوير الفوتوغرافي، مع ميزات متقدمة من الذكاء الاصطناعي تعزز من جودة التصوير الليلي.

تتميز السلسلة بتصميمات أنيقة، ومعالجات MediaTek، وشاشات AMOLED، مما يوفر تجربة سلسة للمستخدمين.

تم الكشف عن هاتفي Xiaomi 14T وXiaomi 14T Pro المرتقبين في حدث إعلامي حصري في الرياض، المملكة العربية السعودية، أقيم في VOX في ڤيا الرياض. حضر الحدث أكثر من 60 من صناع المحتوى، ومحرري التكنولوجيا، وممثلي وسائل الإعلام، والوكلاء المعتمدين، حيث تم عرض الجهازين الجديدين المنتظرين.

كما تم توفير منطقة تجريبية للضيوف لاستكشاف الميزات المذهلة للسلسلة الجديدة واختبار مجموعة من منتجات الهواتف الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي نالت إعجاب الجميع.

ثورة في التصوير الليلي باستخدام عدسات لايكا

تتميز سلسلة Xiaomi 14T بالتفوق في التصوير في الإضاءة المنخفضة بفضل منصة AISP المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية FusionLM. تساهم ميزات مثل UltraHDR وPortraitLM في تعزيز جودة التصوير الفوتوغرافي HDR والبورتريه.

يتميز Xiaomi 14T Pro بنظام كاميرا ثلاثي، يتضمن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة Leica Summilux، مما يتيح لها التقاط 32٪ المزيد من الضوء. يحتوي Xiaomi 14T على كاميرا بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر IMX906 من Sony، مما يضمن صورًا رائعة للمناظر الطبيعية والإضاءة المنخفضة. يدعم كلا الطرازين وضع Movie Mode وMasterCinema لمقاطع فيديو HDRفيديو HDR بتنسيق 10 بت وتسجيل بدقة 4K.

تحسينات الذكاء الاصطناعي للاستخدام اليومي

تعمل سلسلة 14Tعلى تعزيز الإنتاجية بفضل قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مجالات البحث والصوت، والنص، والصورة، والفيديو. تسهم هذه القدرات المهام من خلال الحوسبة على الجهاز والسحابة، مما يعزز الكفاءة وإنتاج المحتوى. بالتعاون مع Google، يقدم Xiaomi 14T Pro ميزة Circle to Search لعمليات البحث داخل التطبيقات، بينما يتضمن 14T ميزة Google Gemini لدعم الكتابة والتخطيط والتعلم. توفر ميزات AI Interpreter وAI Notes الترجمة والنسخ في الوقت الفعلي، بينما تسهم AI Image Editing وAI Eraser Pro وAI Film في تبسيط تحرير الصور والفيديو. بالإضافة إلى ذلك، تتميز سلسلة 14T بدمج سلس مع نظام Windows، مما يتيح الاتصال بين الأنظمة المختلفة لتبادل الملفات، ومزامنة التطبيقات، وتعزيز الإنتاجية عبر الأجهزة.

عرض وصوت مدهش

تتميز السلسلة بشاشة AMOLED CrystalRes بحجم 6.67 بوصة ودقة 1.5K وعمق ألوان 12 بت ومعدل تحديث 144 هرتز وسطوع ذروة يبلغ 4000 شمعة. تقوم تقنية الذكاء الاصطناعي في الشاشة بضبط درجة حرارة اللون وسطوعه لتوفير راحة للعين. تم تحسين الصوت بشهادة Hi-Res Audio Wireless ومكبرات صوت ستريو Dolby Atmos® للحصول على تجربة صوتية غامرة.

أداء وكفاءة متميزة

يعمل هاتف Xiaomi 14T Pro بمعالج MediaTek Dimensity 9300+، الذي يوفر زيادة بنسبة 37% في أداء وحدة المعالجة المركزية و44% في الرسوميات مع وحدة معالجة الرسوميات Immortalis-G720. يتضمن الهاتف أيضًا جهاز Xiaomi Surge T1 Tuner لتوفير اتصال مستقر ونظام تبريد Xiaomi 3D IceLoop لمنع ارتفاع درجة الحرارة. أما هاتفXiaomi 14T فيستخدم معالج MediaTek Dimensity 8300-Ultra لتعزيز أداء وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسوميات. يتميز كلا الطرازين ببطاريات قوية تدعم الشحن السريع، حيث يدعم 14T Pro الشحن اللاسلكي بقوة 50 وات وبطارية سعتها 5000 مللي أمبير مع شحنHyperCharge بقوة 120 وات، بينما يحتوي 14T على بطارية سعتها 5000 مللي أمبير مع شحن HyperCharge بقوة 67 وات.

التصميم والصلابة

تجمع سلسلة 14T بين الأداء والأناقة، حيث تتميز بإطار فائق النحافة بسمك 1.7 مم وتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار. يتمتع الطراز 14T Pro بإطار معدني وظهر منحني ثلاثي الأبعاد لتعزيز الراحة والمتانة. تتوفر ألوان 14T Pro بالرمادي التيتانيوم، والأزرق، والأسود، بينما يقدم 14T إصدارًا صديقًا للبيئة باللون الأخضر الليموني المصنوع من مواد حيوية.

الأسعار والتوفر

ستكون سلسلة Xiaomi 14T متاحة عبر جميع قنوات Xiaomi بدءًا من 5 أكتوبر. يبدأ سعر Xiaomi 14T Pro من 2599 ريال سعودي ويتوفر بالألوان الرمادي التيتانيوم، والأزرق، والأسود. يبدأ سعر Xiaomi 14T من 1699 ريال سعودي، ويتوفر بالألوان الرمادي التيتانيوم، والأزرق، والأسود، والأخضر الليموني. تتضمن خدمة VIP (بقيمة 999 ريال سعودي) إصلاح الشاشة مجانًا خلال أول 6 أشهر من تاريخ الشراء، وإصلاح خارج الضمان دون أي تكلفة على العملاء خلال أول 12 شهرًا من تاريخ الشراء. كما تشمل الخدمة إمكانية الدخول إلى صالات المطار على أن يتم استخدامها قبل 31 مارس 2025.