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الغذاء والدواء: ضبط 186 منشأة مخالفة خلال 1806 من جولات الرصد والتقصي خلال شهري يوليو أغسطس

10/3/2024 2:45:14 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 186 منشأة مخالفة و173 صنفًا من المنتجات الغذائية والدوائية والتجميلية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك خلال نحو 1806 جولات رصد وتقصي نفذتها خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الحالي 2024م، وذلك ضمن جهودها في ضمان سلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها.
ومن أبرز ما تم ضبطه خلال شهر يوليو ضمن أعمال المسح الميداني، مصنعًا لتصنيع "الدونات" يزاول النشاط دون الحصول على ترخيص، في المنطقة الشرقية ويقوم بعملية التصنيع ضمن ظروف تصنيعية سيئة حيث يتم تسريب مياه الصرف الصحي خارج دورات المياه وفي الممرات، وتم إغلاقه كما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحقه. وفي منطقة تبوك وضمن عمليات المسح الميداني في المناطق الزراعية تم رصد مركبة لنقل البضائع بالقرب من مبنى، وتبين أنه مستودع يتم خلاله مزاولة نشاط التخزين دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتم ضبط عبوات زيت زيتون منتهية الصلاحية، وأخرى متضررة، ويتم تخزينها في ظروف غير مناسبة للمنتج الغذائي، وتم إغلاق المستودع، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وخلال شهر أغسطس تم رصد مستودع أدوية في المنطقة الشرقية يقوم بمزاولة نشاط تخزين وتداول مستحضرات دوائية مجهولة المصدر، وتم تحرير العديد من المخالفات وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ومدونة أسس ممارسة التوزيع والتخزين الجيدة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية وفرض عقوبة مالية تقدر بنحو (795900) ريال. وضمن إطار التعاون المشترك مع الجهات الحكومية، وبعد ورود بلاغ من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن وجود مسكن في منطقة مكة المكرمة يتم استخدامه كمعمل للنظارات الطبية، وبالتنسيق بين مفتشي الجهتين تبين أن المكان عبارة عن شقة يتم استخدامها لتخزين العدسات الطبية الصلبة وإطارات النظارات، وتصنيعها، وعليه تم تحريز المنتجات المخالفة لاشتراطات التخزين والتي بلغت (12) ألف منتج، وتحرير ضبط مخالفة التخزين وعدم الحصول على شهادة الإذن بالتسويق. وينعكس أثر هذه الجولات والضبطيات على ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والدوائية والطبية ومنتجات التجميل، وحماية المستهلك من الغش التجاري والمنتجات المخالفة، ورفع التزام المنشآت الخاضعة لرقابة "الهيئة" بالأنظمة واللوائح والمواصفات.
ودعت "الغذاء والدواء" إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999).

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