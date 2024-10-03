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بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين لبحث التحرك العربي للتضامن مع لبنان

10/3/2024 2:45:14 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت اليوم، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن لبحث التحرك العربي للتضامن مع لبنان.
ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الجامعة العربية فهد بن خالد الخمعلي. ويبحث الاجتماع الذي يُعقد بناءً على طلب العراق، وتأييد عدد كبير من الدول العربية، التحرك العربي للتضامن مع لبنان، والتعامل مع التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي، ودعوة المجتمع الدولي إلى الوقوف مع الشعب اللبناني والمساهمة مع المنظمات الدولية لإيصال المساعدات العاجلة بأسرع وقت للمتضررين في لبنان.

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