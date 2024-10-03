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الأسهم الأمريكية تنخفض مع ترقب تقرير الوظائف الشهري - جريدة البورصة

10/3/2024 2:45:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الخميس، لتواصل بدايتها الباهتة لشهر أكتوبر بعد مكاسب طفيفة للغاية بالأمس، ومع ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف الشهري ومستجدات الوضع في الشرق الأوسط.

وفي بداية التداولات، انخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.45% أو بمقدار 189 نقطة إلى 42007 نقاط.

موضوعات متعلقة إضراب عمال الموانئ فى أمريكا يتواصل لليوم الثالث على التوالى البنك الدولى يؤكد أهمية برنامج النقل الآمن والمستدام فى غرب البلقان ارتفاع أسهم شركات الطاقة الأمريكية بنسبة 1.5% بعد تصريحات بايدن

وتراجع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.20% أو 12 نقطة إلى 5696 نقطة، فيما هبط مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.15% أو 30 نقطة إلى 17894 نقطة.

وانخفضت الأسهم الأمريكية الثلاثاء، أول جلسة من أكتوبر الذي يشتهر بتقلباته الحادة، وشهدت أداءً ضعيفًا خلال تعاملات الأربعاء، حيث أنهت أغلب المؤشرات على ارتفاع طفيف للغاية، مع تقييم المستثمرين للتصعيد العسكري المحتمل في الشرق الأوسط.

ولمزيد من الوضوح بشأن سوق العمل وآفاق السياسة النقدية، يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الشهري غدًا الجمعة، وسط توقعات بإضافة 144 ألف وظيفة خلال شهر سبتمبر، انخفاضًا من 142 ألفًا في أغسطس.


المصدر:

MENAFN03102024000202011048ID1108744616

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