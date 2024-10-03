الأسهم الأمريكية تنخفض مع ترقب تقرير الوظائف الشهري - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الخميس، لتواصل بدايتها الباهتة لشهر أكتوبر بعد مكاسب طفيفة للغاية بالأمس، ومع ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف الشهري ومستجدات الوضع في الشرق الأوسط.
وفي بداية التداولات، انخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.45% أو بمقدار 189 نقطة إلى 42007 نقاط.
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وتراجع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.20% أو 12 نقطة إلى 5696 نقطة، فيما هبط مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.15% أو 30 نقطة إلى 17894 نقطة.
وانخفضت الأسهم الأمريكية الثلاثاء، أول جلسة من أكتوبر الذي يشتهر بتقلباته الحادة، وشهدت أداءً ضعيفًا خلال تعاملات الأربعاء، حيث أنهت أغلب المؤشرات على ارتفاع طفيف للغاية، مع تقييم المستثمرين للتصعيد العسكري المحتمل في الشرق الأوسط.
ولمزيد من الوضوح بشأن سوق العمل وآفاق السياسة النقدية، يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الشهري غدًا الجمعة، وسط توقعات بإضافة 144 ألف وظيفة خلال شهر سبتمبر، انخفاضًا من 142 ألفًا في أغسطس.
المصدر:
MENAFN03102024000202011048ID1108744616
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