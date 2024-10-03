سويسرا: زيورخ للتأمين تكشف عن أهدافها المالية القادمة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة“زيورخ” للتأمين الكشف عن أهدافها المالية الجديدة للفترة من 2025 إلى 2027 في نوفمبر المقبل بعد أن أكدت مرارا أنها يمكن أن تتجاوز أهداف الدورة السابقة.
ونقل راديو“لاك” السويسري عن بيان أصدرته الشركة أنها في طريقها لتجاوز جميع أهدافها الحالية المحددة للفترة من 2023 إلى 2025. وقدر أيضا أن تطورات السوق لا تزال تمثل فرصا جذابة تعتزم شركة التأمين اغتنامها.
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ومن المقرر أن يتم الكشف عن الأهداف المالية المستقبلية في 21 نوفمبر المقبل، خلال اليوم المخصص للمستثمرين الذي ستنظمه المجموعة في لندن.
وفي مطلع أغسطس الماضي،ذكرت الشركة إنها تتوقع نموا يزيد عن 10% من الأرباح للسهم الواحد للفترة من 2023 إلى 2025.
ومن المتوقع نمو الإيرادات بنحو 5% في وحدة التأمين على الحياة بارتفاع طفيف عن عام 2023 الماضي، ثم قدرت شركة التأمين أنها قادرة على“تجاوز” جميع أهدافها المالية.
ومن المتوقع أن تصل مكافآت المساهمين الي معدل دفع يقدر بنحو 75٪ من صافي الربح علي هيئة توزيعات أرباح، علاوة على برنامج إعادة شراء الأسهم البالغ 1.1 مليار الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي.
المصدر:
MENAFN03102024000202011048ID1108744615
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