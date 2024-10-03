سويسرا: زيورخ للتأمين تكشف عن أهدافها المالية القادمة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة“زيورخ” للتأمين الكشف عن أهدافها المالية الجديدة للفترة من 2025 إلى 2027 في نوفمبر المقبل بعد أن أكدت مرارا أنها يمكن أن تتجاوز أهداف الدورة السابقة.

ونقل راديو“لاك” السويسري عن بيان أصدرته الشركة أنها في طريقها لتجاوز جميع أهدافها الحالية المحددة للفترة من 2023 إلى 2025. وقدر أيضا أن تطورات السوق لا تزال تمثل فرصا جذابة تعتزم شركة التأمين اغتنامها.

موضوعاتإضراب عمال الموانئ فى أمريكا يتواصل لليوم الثالث على التوالى البنك الدولى يؤكد أهمية برنامج النقل الآمن والمستدام فى غرب البلقان ارتفاع أسهم شركات الطاقة الأمريكية بنسبة 1.5% بعد تصريحات بايدن

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الأهداف المالية المستقبلية في 21 نوفمبر المقبل، خلال اليوم المخصص للمستثمرين الذي ستنظمه المجموعة في لندن.

وفي مطلع أغسطس الماضي،ذكرت الشركة إنها تتوقع نموا يزيد عن 10% من الأرباح للسهم الواحد للفترة من 2023 إلى 2025.

ومن المتوقع نمو الإيرادات بنحو 5% في وحدة التأمين على الحياة بارتفاع طفيف عن عام 2023 الماضي، ثم قدرت شركة التأمين أنها قادرة على“تجاوز” جميع أهدافها المالية.

ومن المتوقع أن تصل مكافآت المساهمين الي معدل دفع يقدر بنحو 75٪ من صافي الربح علي هيئة توزيعات أرباح، علاوة على برنامج إعادة شراء الأسهم البالغ 1.1 مليار الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي.

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