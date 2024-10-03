احتياطى النقد الأجنبى يرتفع إلى 46.736 مليار دولار بنهاية سبتمبر - جريدة البورصة

احتياطى النقد الأجنبى يرتفع إلى 46.736 مليار دولار بنهاية سبتمبر - جريدة البورصة
التاريخ
10/3/2024 2:45:00 PM
(MENAFN
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المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 139 مليون دولار ليبلغ 46.736 مليار دولار، مقابل 46.597 مليار دولار في أغسطس السابق له. المصدر:
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