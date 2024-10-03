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احتياطى النقد الأجنبى يرتفع إلى 46.736 مليار دولار بنهاية سبتمبر - جريدة البورصة

10/3/2024 2:45:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الحكومة تخطط لتنظيم مؤتمر استثمارى“مصرى – بريطانى” مبيعات السيارات فى مصر تنمو 16% بأول 8 أشهر من 2024 “المشاط”: 162 مليار جنيه استثمارات التنمية البشرية والاجتماعية بـ2024-2025 أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 139 مليون دولار ليبلغ 46.736 مليار دولار، مقابل 46.597 مليار دولار في أغسطس السابق له. المصدر:

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