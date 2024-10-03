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نمو نشاط الخدمات فى أمريكا للشهر الثالث على التوالى - جريدة البورصة

10/3/2024 2:44:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة إضراب عمال الموانئ فى أمريكا يتواصل لليوم الثالث على التوالى البنك الدولى يؤكد أهمية برنامج النقل الآمن والمستدام فى غرب البلقان ارتفاع أسهم شركات الطاقة الأمريكية بنسبة 1.5% بعد تصريحات بايدن

نما النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات بالولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر، وأبلغت 12 صناعة عن نمو خلال الشهر، مقارنة بـ 10 صناعات في أغسطس.

وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد الصادرة الخميس، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 54.9 نقطة في سبتمبر من 51.5 نقطة خلال أغسطس، متجاوزًا التوقعات التي رجحت تسجيله 51.7 نقطة.

وسجل مؤشر الأسعار 59.4 نقطة في سبتمبر، ارتفاعًا من 57.3 نقطة في أغسطس، بينما انكمش مؤشر التوظيف لأول مرة في ثلاثة أشهر؛ حيث بلغت القراءة 48.1 نقطة بانخفاض 2.1 نقطة عن أغسطس.

وارتفع مؤشر نشاط الأعمال إلى 59.9 نقطة، من 53.3 نقطة المسجلة في أغسطس، وزاد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 59.4 نقطة، وهو أعلى بنسبة 6.4 نقطة من قراءة أغسطس.

فيما أظهرت القراءة النهائية الصادرة عن“إس آند بي جلوبال”، انخفاض مؤشر مديري المشتريات الخدمي المعدل موسميًا إلى 55.2 نقطة خلال الشهر الجاري من 55.7 نقطة في أغسطس، ومقارنة بـ55.4 نقطة في القراءة الأولية.

المصدر:

MENAFN03102024000202011048ID1108744613

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