نمو نشاط الخدمات فى أمريكا للشهر الثالث على التوالى - جريدة البورصة

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نما النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات بالولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر، وأبلغت 12 صناعة عن نمو خلال الشهر، مقارنة بـ 10 صناعات في أغسطس.
وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد الصادرة الخميس، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 54.9 نقطة في سبتمبر من 51.5 نقطة خلال أغسطس، متجاوزًا التوقعات التي رجحت تسجيله 51.7 نقطة.
وسجل مؤشر الأسعار 59.4 نقطة في سبتمبر، ارتفاعًا من 57.3 نقطة في أغسطس، بينما انكمش مؤشر التوظيف لأول مرة في ثلاثة أشهر؛ حيث بلغت القراءة 48.1 نقطة بانخفاض 2.1 نقطة عن أغسطس.
وارتفع مؤشر نشاط الأعمال إلى 59.9 نقطة، من 53.3 نقطة المسجلة في أغسطس، وزاد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 59.4 نقطة، وهو أعلى بنسبة 6.4 نقطة من قراءة أغسطس.
فيما أظهرت القراءة النهائية الصادرة عن“إس آند بي جلوبال”، انخفاض مؤشر مديري المشتريات الخدمي المعدل موسميًا إلى 55.2 نقطة خلال الشهر الجاري من 55.7 نقطة في أغسطس، ومقارنة بـ55.4 نقطة في القراءة الأولية.
المصدر:
MENAFN03102024000202011048ID1108744613
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