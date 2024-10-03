شراكة بين أكسا والبريد لتأسيس شركة تأمين متناهى الصغر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت شركة أكسا لتأمينات الحياة وشركة البريد للاستثمار اتفاقية شراكة لتأسيس شركة بنشاط التأمين متناهى الصغر.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية أصدرت نحو 6.3 مليون وثيقة تأمين متناهى الصغر.
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أضاف فريد، أن الهيئة تولى أهمية قصوى لنشاط التأمين متناهى الصغر نظرًا لدوره المجتمعى فى توفير الحماية التأمينية لفئات محددة من المجتمع المصرى من محدودى الدخل.
وأوضح أن قانون التأمين الموحد يدعم البيئة التشريعية لتقديم خدمات تأمينات الحياة والممتلكات معًا من خلال شركة واحدة متخصصة فى التأمين متناهى الصغر.
وقال عمر شلباية، العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة والرئيس التنفيذى لمجموعة شركات أكسا بمصر، إن تأسيس شركة جديدة للتأمين متناهى الصغر بالتعاون مع“البريد للاستثمار” يساهم فى تعزيز الشمول المالى والوصول إلى شريحة واسعة من العملاء.
أضاف أن الشراكة الجديدة بين“أكسا” و”البريد” تساهم فى الوصول إلى 12 مليون عميل عبر 4 آلاف فرع تابعين للبريد وذلك لتقديم خدمات تأمينات الحياة.
وقال أحمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، إن الشركة الجديدة تستهدف توفير تغطية تأمينية للعمالة غير المنتظمة وصغار المزارعين. المصدر:
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