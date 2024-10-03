شراكة بين أكسا والبريد لتأسيس شركة تأمين متناهى الصغر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة أكسا لتأمينات الحياة وشركة البريد للاستثمار اتفاقية شراكة لتأسيس شركة بنشاط التأمين متناهى الصغر.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية أصدرت نحو 6.3 مليون وثيقة تأمين متناهى الصغر.

موضوعاتإضراب عمال الموانئ فى أمريكا يتواصل لليوم الثالث على التوالى البنك الدولى يؤكد أهمية برنامج النقل الآمن والمستدام فى غرب البلقان ارتفاع أسهم شركات الطاقة الأمريكية بنسبة 1.5% بعد تصريحات بايدن

أضاف فريد، أن الهيئة تولى أهمية قصوى لنشاط التأمين متناهى الصغر نظرًا لدوره المجتمعى فى توفير الحماية التأمينية لفئات محددة من المجتمع المصرى من محدودى الدخل.

وأوضح أن قانون التأمين الموحد يدعم البيئة التشريعية لتقديم خدمات تأمينات الحياة والممتلكات معًا من خلال شركة واحدة متخصصة فى التأمين متناهى الصغر.

وقال عمر شلباية، العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة والرئيس التنفيذى لمجموعة شركات أكسا بمصر، إن تأسيس شركة جديدة للتأمين متناهى الصغر بالتعاون مع“البريد للاستثمار” يساهم فى تعزيز الشمول المالى والوصول إلى شريحة واسعة من العملاء.

أضاف أن الشراكة الجديدة بين“أكسا” و”البريد” تساهم فى الوصول إلى 12 مليون عميل عبر 4 آلاف فرع تابعين للبريد وذلك لتقديم خدمات تأمينات الحياة.

وقال أحمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، إن الشركة الجديدة تستهدف توفير تغطية تأمينية للعمالة غير المنتظمة وصغار المزارعين. المصدر: