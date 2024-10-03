%34 نموًا بأقساط المصرية للتأمين التعاونى نهاية يونيو الماضى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) حققت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى أقساطًا بقيمة 552.2 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2023-2024 مقابل 411.7 مليون جنيه فى 2022-2023 بمعدل نمو 34.1%.
وقال مصطفى أبوالعزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، إن الجمعية تسعى لتعزيز تواجدها بالسوق المصرية من خلال تحديث المنتجات التأمينية القائمة وابتكار أخرى جديدة تتلائم مع احتياجات العملاء فى ضوء المخاطر المطردة التى يواجهها سوق التأمين، بجانب الارتكاز على التأمين متناهى الصغر كمولد للنمو.
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وأشار إلى خطة الجمعية لاستكمال برنامج التحول الرقمى وبدء الإصدار الإلكترونى لبعض منتجات التأمين خلال العام الجارى، وكذلك استثمار علاقة الجمعية بالبنوك التى تتعامل معها.
وأضاف أن الجمعية سددت إجمالى تعويضات بقيمة 148.3 مليون جنيه خلال 2023-2024 مقابل 93.5 مليون جنيه خلال 2022- 2023 بنسبة زيادة 58.6%.
وتجاوزت محفظة استثمارات الجمعية 1.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل مليار و10 ملايين جنيه فى العام السابق.
وقال إن حقوق المساهمين بلغت 530.6 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل 371.6 مليون جنيه للعام السابق عليه بنمو 42.7%، فيما بلغت حقوق حملة الوثائق 375.2 مليون جنيه مقابل 273 مليون جنيه بنمو 37.4%.
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