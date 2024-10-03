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%34 نموًا بأقساط المصرية للتأمين التعاونى نهاية يونيو الماضى - جريدة البورصة

10/3/2024 2:44:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) حققت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى أقساطًا بقيمة 552.2 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2023-2024 مقابل 411.7 مليون جنيه فى 2022-2023 بمعدل نمو 34.1%.

وقال مصطفى أبوالعزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، إن الجمعية تسعى لتعزيز تواجدها بالسوق المصرية من خلال تحديث المنتجات التأمينية القائمة وابتكار أخرى جديدة تتلائم مع احتياجات العملاء فى ضوء المخاطر المطردة التى يواجهها سوق التأمين، بجانب الارتكاز على التأمين متناهى الصغر كمولد للنمو.

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وأشار إلى خطة الجمعية لاستكمال برنامج التحول الرقمى وبدء الإصدار الإلكترونى لبعض منتجات التأمين خلال العام الجارى، وكذلك استثمار علاقة الجمعية بالبنوك التى تتعامل معها.

وأضاف أن الجمعية سددت إجمالى تعويضات بقيمة 148.3 مليون جنيه خلال 2023-2024 مقابل 93.5 مليون جنيه خلال 2022- 2023 بنسبة زيادة 58.6%.

وتجاوزت محفظة استثمارات الجمعية 1.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل مليار و10 ملايين جنيه فى العام السابق.

وقال إن حقوق المساهمين بلغت 530.6 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل 371.6 مليون جنيه للعام السابق عليه بنمو 42.7%، فيما بلغت حقوق حملة الوثائق 375.2 مليون جنيه مقابل 273 مليون جنيه بنمو 37.4%.

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