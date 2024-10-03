إنفيديا: نشهد طلباً جنونياً على رقاقة بلاكويل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتإضراب عمال الموانئ فى أمريكا يتواصل لليوم الثالث على التوالى البنك الدولى يؤكد أهمية برنامج النقل الآمن والمستدام فى غرب البلقان ارتفاع أسهم شركات الطاقة الأمريكية بنسبة 1.5% بعد تصريحات بايدن

قال الرئيس التنفيذي لـ”إنفيديا”،“جينسن هوانج”، إن شركته تشهد طلبًا متزايدًا على معالجات الرسوميات التي تدعم الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي المعروفة باسم“بلاكويل”.

وذكر“هوانج” في مقابلة الأربعاء مع شبكة“سي إن بي سي”:“بلاكويل في الإنتاج الكامل، والعمل عليها كما هو مخطط له، والطلب عليها مجنون، حيث يريد الجميع الحصول على أكبر قدر منها، ويريد الجميع يريد أن يكونوا أول من يصل إليها”.

الرقائق التي أعلن عنها“هوانج” في مارس، من المقرر بدء شحنها في الربع الجاري، وقال الرئيس التنفيذي إنه يتوقع تحديث جيل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي للشركة كل عام.

وأضاف:“في وقت تتحرك فيه التكنولوجيا بسرعة كبيرة، فإنها تمنحنا فرصة لمضاعفة الجهود ودفع دورة الابتكار حقًا حتى نتمكن من زيادة القدرات والإنتاج وتقليل التكلفة واستهلاك الطاقة، نحن على المسار الصحيح للقيام بذلك، وكل شيء على المسار الصحيح”.

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