إنفيديا: نشهد طلباً جنونياً على رقاقة بلاكويل - جريدة البورصة

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قال الرئيس التنفيذي لـ”إنفيديا”،“جينسن هوانج”، إن شركته تشهد طلبًا متزايدًا على معالجات الرسوميات التي تدعم الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي المعروفة باسم“بلاكويل”.
وذكر“هوانج” في مقابلة الأربعاء مع شبكة“سي إن بي سي”:“بلاكويل في الإنتاج الكامل، والعمل عليها كما هو مخطط له، والطلب عليها مجنون، حيث يريد الجميع الحصول على أكبر قدر منها، ويريد الجميع يريد أن يكونوا أول من يصل إليها”.
الرقائق التي أعلن عنها“هوانج” في مارس، من المقرر بدء شحنها في الربع الجاري، وقال الرئيس التنفيذي إنه يتوقع تحديث جيل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي للشركة كل عام.
وأضاف:“في وقت تتحرك فيه التكنولوجيا بسرعة كبيرة، فإنها تمنحنا فرصة لمضاعفة الجهود ودفع دورة الابتكار حقًا حتى نتمكن من زيادة القدرات والإنتاج وتقليل التكلفة واستهلاك الطاقة، نحن على المسار الصحيح للقيام بذلك، وكل شيء على المسار الصحيح”.
المصدر:
MENAFN03102024000202011048ID1108744610
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