تداول أكثر من 3.9 مليون سهم فى بورصة البحرين خلال أسبوع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) بلغت كمية الأسهم المتداولة في“بورصة البحرين” خلال هذا الأسبوع 3 ملايين و962 ألفًا و444 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و48 ألفًا و264 دينارًا بحرينيًا، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 247 صفقة.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم الخميس، أن المستثمرين تداولوا خلال هذا الأسبوع أسهم 24 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 9 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.
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واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 607 آلاف و65 دينارًا بحرينيًا أو ما نسبته %57.91 من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها مليونين و828 ألفًا و521 سهمًا، تم تنفيذها من خلال 111 صفقة.
وبالعودة إلى معدلات التداول خلال هذا الأسبوع من خلال 5 أيام عمل، نجد أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 209 آلاف و653 دينارا بحرينيا في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 792 ألفا و489 سهما أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 49 صفقة.
المصدر:
MENAFN03102024000202011048ID1108744609
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