تداول أكثر من 3.9 مليون سهم فى بورصة البحرين خلال أسبوع - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت كمية الأسهم المتداولة في“بورصة البحرين” خلال هذا الأسبوع 3 ملايين و962 ألفًا و444 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و48 ألفًا و264 دينارًا بحرينيًا، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 247 صفقة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم الخميس، أن المستثمرين تداولوا خلال هذا الأسبوع أسهم 24 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 9 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.

موضوعاتإضراب عمال الموانئ فى أمريكا يتواصل لليوم الثالث على التوالى البنك الدولى يؤكد أهمية برنامج النقل الآمن والمستدام فى غرب البلقان ارتفاع أسهم شركات الطاقة الأمريكية بنسبة 1.5% بعد تصريحات بايدن

واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 607 آلاف و65 دينارًا بحرينيًا أو ما نسبته %57.91 من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها مليونين و828 ألفًا و521 سهمًا، تم تنفيذها من خلال 111 صفقة.

وبالعودة إلى معدلات التداول خلال هذا الأسبوع من خلال 5 أيام عمل، نجد أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 209 آلاف و653 دينارا بحرينيا في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 792 ألفا و489 سهما أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 49 صفقة.

المصدر: