ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأقل من التوقعات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 55 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من سبتمبر، وهو أقل من التوقعات بزيادتها 59 مليار قدم مكعبة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.547 تريليون قدم مكعبة، ويزيد بنسبة 3.7% أو نحو 127 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.

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كما تعتبر المخزونات أعلى بنسبة 5.7% أو نحو 190 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 3.357 تريليون قدم مكعبة.

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