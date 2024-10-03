ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأقل من التوقعات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 55 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من سبتمبر، وهو أقل من التوقعات بزيادتها 59 مليار قدم مكعبة.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.547 تريليون قدم مكعبة، ويزيد بنسبة 3.7% أو نحو 127 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.
موضوعات متعلقة
بايدن يلمح إلى هجوم محتمل على منشآت النفط في إيران أسعار النفط تقفز بأكثر من 4% وسط مخاوف استهداف البنية التحتية الإيرانية توقيع إعلان نوايا بين“الكهرباء المصرية” وحكومة ولاية بافاريا الألمانية
كما تعتبر المخزونات أعلى بنسبة 5.7% أو نحو 190 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 3.357 تريليون قدم مكعبة.
المصدر:
MENAFN03102024000202011048ID1108744608
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.