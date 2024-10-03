أسعار النفط تقفز بأكثر من 4% وسط مخاوف استهداف البنية التحتية الإيرانية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتبايدن يلمح إلى هجوم محتمل على منشآت النفط في إيران ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأقل من التوقعات توقيع إعلان نوايا بين“الكهرباء المصرية” وحكومة ولاية بافاريا الألمانية

قفزت أسعار النفط خلال جلسة الخميس بنحو 5%، وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وهو ما قد يعطل تدفقات الخام من المنطقة.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر – العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 4.1% أو 3.04 دولار إلى 76.94 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 4.45% أو ما يعادل 3.13 دولار إلى 73.23 دولار للبرميل، بعدما لامست 73.95 دولار.

وقال“كلاوديو جاليمبرتي”، كبير خبراء الاقتصاد لدى“ريستاد إنرجي”، في مذكرة:“تزداد احتمالات انقطاع الإمدادات، وخاصة من إيران، لكن فائض احتياطيات أوبك+ يحدّ من ارتفاع الأسعار، خلال واحدة من أعمق الأزمات عبر العقود الأربعة الماضية”.

وقال” توني سيكامور”، محلل السوق لدى“آي جي”، في إشارة إلى احتمال استهداف إسرائيل للبنية التحتية النفطية الإيرانية:“إنها لعبة انتظار لمعرفة ما سيكون عليه الرد، وأعتقد أن ذلك سيأتي بعد انتهاء عطلة رأس السنة اليهودية غدًا”.

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