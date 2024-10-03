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الأسهم الأوروبية تغلق عند أدنى مستوى خلال أسبوعين - جريدة البورصة

10/3/2024 2:44:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة إضراب عمال الموانئ فى أمريكا يتواصل لليوم الثالث على التوالى البنك الدولى يؤكد أهمية برنامج النقل الآمن والمستدام فى غرب البلقان ارتفاع أسهم شركات الطاقة الأمريكية بنسبة 1.5% بعد تصريحات بايدن

عمّقت مؤشرات الأسهم الأوروبية خسائرها خلال تعاملات الخميس، مع انكماش نشاط الأعمال في منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ فبراير، مع ضعف قطاع الخدمات في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

وفي نهاية التداولات، تراجع“ستوكس 600” بنسبة 0.95% عند 516.2 نقطة، وهو أدنى إغلاق للمؤشر الأوروبي منذ 20 سبتمبر (514.2 نقطة)، مع خسائر قطاعات السيارات والتعدين والمرافق والتكنولوجيا.

وانخفض“داكس” الألماني بنسبة 0.8% عند 19015 نقطة، وخسر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.1% ليغلق عند 8282 نقطة، فيما هبط “كاك 40” الفرنسي بنسبة 1.3% عند 7477 نقطة.

وبحسب تقرير“إس آند بي جلوبال”، انكمش المؤشر المركب لمديري المشتريات في منطقة اليورو، حيث سجل 49.6 نقطة في سبتمبر، من 51 نقطة في أغسطس، وهو أدنى مستوى خلال 7 أشهر.

يأتي ذلك مع تباطؤ وتيرة نمو قطاع الخدمات في منطقة العملة الموحدة، لتسجل القراءة النهائية للمؤشر 51.4 نقطة، وفي حين تجاوزت القراءة الأولية البالغة 50.5 نقطة، إلا أنها تعتبر منخفضة من 52.9 نقطة في أغسطس.

المصدر:

MENAFN03102024000202011048ID1108744606

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