الأسهم الأوروبية تغلق عند أدنى مستوى خلال أسبوعين - جريدة البورصة

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عمّقت مؤشرات الأسهم الأوروبية خسائرها خلال تعاملات الخميس، مع انكماش نشاط الأعمال في منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ فبراير، مع ضعف قطاع الخدمات في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
وفي نهاية التداولات، تراجع“ستوكس 600” بنسبة 0.95% عند 516.2 نقطة، وهو أدنى إغلاق للمؤشر الأوروبي منذ 20 سبتمبر (514.2 نقطة)، مع خسائر قطاعات السيارات والتعدين والمرافق والتكنولوجيا.
وانخفض“داكس” الألماني بنسبة 0.8% عند 19015 نقطة، وخسر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.1% ليغلق عند 8282 نقطة، فيما هبط “كاك 40” الفرنسي بنسبة 1.3% عند 7477 نقطة.
وبحسب تقرير“إس آند بي جلوبال”، انكمش المؤشر المركب لمديري المشتريات في منطقة اليورو، حيث سجل 49.6 نقطة في سبتمبر، من 51 نقطة في أغسطس، وهو أدنى مستوى خلال 7 أشهر.
يأتي ذلك مع تباطؤ وتيرة نمو قطاع الخدمات في منطقة العملة الموحدة، لتسجل القراءة النهائية للمؤشر 51.4 نقطة، وفي حين تجاوزت القراءة الأولية البالغة 50.5 نقطة، إلا أنها تعتبر منخفضة من 52.9 نقطة في أغسطس.
المصدر:
MENAFN03102024000202011048ID1108744606
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