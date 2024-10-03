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انخفاض طلبيات المصانع الأمريكية خلافًا للتوقعات - جريدة البورصة

10/3/2024 2:44:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة إضراب عمال الموانئ فى أمريكا يتواصل لليوم الثالث على التوالى البنك الدولى يؤكد أهمية برنامج النقل الآمن والمستدام فى غرب البلقان ارتفاع أسهم شركات الطاقة الأمريكية بنسبة 1.5% بعد تصريحات بايدن

انخفضت الطلبيات الجديدة للسلع المصنعة في الولايات المتحدة في أغسطس، بعدما أنهت في يوليو سلسلة تراجع استمرت لمدة شهرين متتاليين.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي الخميس، انخفاض طلبيات المصانع خلال أغسطس بنسبة 0.2% على أساس شهري أو 1.3 مليار دولار لتصل إلى 590.4 مليار دولار، خلافًا للتوقعات بارتفاع بنسبة 0.1%.

يأتي ذلك بضغط من تراجع طلبيات السلع المصنعة غير المعمرة خلال الشهر بمقدار 0.5% أو 1.4 مليار دولار إلى 300.8 مليار دولار.

بينما استقرت طلبيات السلع المعمرة دون تغيير تقريبًا عند 289.6 مليار دولار في أغسطس، عقب زيادتها بنسبة 9.8% في يوليو.

المصدر:

MENAFN03102024000202011048ID1108744605

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