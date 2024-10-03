انخفاض طلبيات المصانع الأمريكية خلافًا للتوقعات - جريدة البورصة

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انخفضت الطلبيات الجديدة للسلع المصنعة في الولايات المتحدة في أغسطس، بعدما أنهت في يوليو سلسلة تراجع استمرت لمدة شهرين متتاليين.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي الخميس، انخفاض طلبيات المصانع خلال أغسطس بنسبة 0.2% على أساس شهري أو 1.3 مليار دولار لتصل إلى 590.4 مليار دولار، خلافًا للتوقعات بارتفاع بنسبة 0.1%.
يأتي ذلك بضغط من تراجع طلبيات السلع المصنعة غير المعمرة خلال الشهر بمقدار 0.5% أو 1.4 مليار دولار إلى 300.8 مليار دولار.
بينما استقرت طلبيات السلع المعمرة دون تغيير تقريبًا عند 289.6 مليار دولار في أغسطس، عقب زيادتها بنسبة 9.8% في يوليو.
المصدر:
MENAFN03102024000202011048ID1108744605
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