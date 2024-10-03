بايدن يلمح إلى هجوم محتمل على منشآت النفط في إيران - جريدة البورصة

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أسعار النفط تقفز بأكثر من 4% وسط مخاوف استهداف البنية التحتية الإيرانية ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأقل من التوقعات توقيع إعلان نوايا بين“الكهرباء المصرية” وحكومة ولاية بافاريا الألمانية
ألمح الرئيس الأمريكي“جو بايدن” الخميس، إلى أن إسرائيل قد تهاجم البنية التحتية للنفط في إيران، رداً على الهجمات الصاروخية التي نفذتها طهران عليها في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن تدعم استهداف إسرائيل منشآت النفط الإيرانية، قال“بايدن” للصحفيين:“نحن نناقش ذلك، وأعتقد أنه سيكون محدوداً على أي حال”.
وفي حين قال الرئيس الأمريكي إنه لا يتوقع أن يكون الرد الانتقامي الإسرائيلي اليوم، دفعت تصريحاته أسعار النفط للارتفاع بشكل حاد خلال تعاملات الخميس.
وقفز سعر خام “برنت” بنحو 5% ليتداول فوق 77.60 دولار للبرميل لبعض الوقت، وارتفع سعر خام“نايمكس” الأمريكي بنسبة 5.5% إلى 74 دولارًا، قبل أن يقلصا مكاسبهما قليلاً في وقت لاحق.
وتمثل منطقة الشرق الأوسط حوالي ثلث الإمدادات العالمية، ويشعر المستثمرون بالقلق من أن التصعيد الأخير قد يؤثر على التدفقات إذا تعرضت منشآت الطاقة للهجوم أو أُغلقت طرق الإمداد.
المصدر:
MENAFN03102024000202011048ID1108744603
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