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بايدن يلمح إلى هجوم محتمل على منشآت النفط في إيران - جريدة البورصة

10/3/2024 2:44:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة أسعار النفط تقفز بأكثر من 4% وسط مخاوف استهداف البنية التحتية الإيرانية ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأقل من التوقعات توقيع إعلان نوايا بين“الكهرباء المصرية” وحكومة ولاية بافاريا الألمانية

ألمح الرئيس الأمريكي“جو بايدن” الخميس، إلى أن إسرائيل قد تهاجم البنية التحتية للنفط في إيران، رداً على الهجمات الصاروخية التي نفذتها طهران عليها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن تدعم استهداف إسرائيل منشآت النفط الإيرانية، قال“بايدن” للصحفيين:“نحن نناقش ذلك، وأعتقد أنه سيكون محدوداً على أي حال”.

وفي حين قال الرئيس الأمريكي إنه لا يتوقع أن يكون الرد الانتقامي الإسرائيلي اليوم، دفعت تصريحاته أسعار النفط للارتفاع بشكل حاد خلال تعاملات الخميس.

وقفز سعر خام “برنت” بنحو 5% ليتداول فوق 77.60 دولار للبرميل لبعض الوقت، وارتفع سعر خام“نايمكس” الأمريكي بنسبة 5.5% إلى 74 دولارًا، قبل أن يقلصا مكاسبهما قليلاً في وقت لاحق.

وتمثل منطقة الشرق الأوسط حوالي ثلث الإمدادات العالمية، ويشعر المستثمرون بالقلق من أن التصعيد الأخير قد يؤثر على التدفقات إذا تعرضت منشآت الطاقة للهجوم أو أُغلقت طرق الإمداد.

المصدر:

MENAFN03102024000202011048ID1108744603

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