ارتفاع أسهم شركات الطاقة الأمريكية بنسبة 1.5% بعد تصريحات بايدن - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتإضراب عمال الموانئ فى أمريكا يتواصل لليوم الثالث على التوالى البنك الدولى يؤكد أهمية برنامج النقل الآمن والمستدام فى غرب البلقان انخفاض طلبيات المصانع الأمريكية خلافًا للتوقعات

ارتفعت أسهم شركات الطاقة في الولايات المتحدة خلال تعاملات الخميس، عقب تصريحات صحفية أدلى بها الرئيس“جو بايدن”، قال خلالها إنه يناقش ضربات إسرائيلية محتملة على البنية التحتية الإيرانية.

ورغم انخفاض السوق الأمريكي، ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” للطاقة بنسبة 1.45%، مع زيادة أسهم شركات“شيفرون” و”فاليرو إنرجي” و”دايموند باك إنرجي” بنسبة 0.6% و4.3% و2.8%.

وحققت شركة“شيفرون” ثاني أفضل أداء خلال الجلسة في مؤشر“داو جونز” الصناعي، فيما كانت“فاليرو إنرجي” و”دايموند باك إنرجي” من بين أكبر الرابحين في مؤشر“إس آند بي 500”.

وبحسب مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الخميس، قال“بايدن” للصحفيين، حين سُئل عن السماح لإسرائيل بالرد على طهران:“نحن لا نسمح لإسرائيل بذلك، نحن نقدم المشورة لهم، ولن يحدث شيء اليوم”.

وأوضح خلال إجابته عن الأسئلة الموجهة إليه، أنه يناقش استهداف منشآت النفط الإيرانية، كرد محتمل على إطلاق طهران حوالي 200 صاروخ في هجوم مباشر على إسرائيل الثلاثاء.

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