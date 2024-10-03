ارتفاع أسهم شركات الطاقة الأمريكية بنسبة 1.5% بعد تصريحات بايدن - جريدة البورصة

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ارتفعت أسهم شركات الطاقة في الولايات المتحدة خلال تعاملات الخميس، عقب تصريحات صحفية أدلى بها الرئيس“جو بايدن”، قال خلالها إنه يناقش ضربات إسرائيلية محتملة على البنية التحتية الإيرانية.
ورغم انخفاض السوق الأمريكي، ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” للطاقة بنسبة 1.45%، مع زيادة أسهم شركات“شيفرون” و”فاليرو إنرجي” و”دايموند باك إنرجي” بنسبة 0.6% و4.3% و2.8%.
وحققت شركة“شيفرون” ثاني أفضل أداء خلال الجلسة في مؤشر“داو جونز” الصناعي، فيما كانت“فاليرو إنرجي” و”دايموند باك إنرجي” من بين أكبر الرابحين في مؤشر“إس آند بي 500”.
وبحسب مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الخميس، قال“بايدن” للصحفيين، حين سُئل عن السماح لإسرائيل بالرد على طهران:“نحن لا نسمح لإسرائيل بذلك، نحن نقدم المشورة لهم، ولن يحدث شيء اليوم”.
وأوضح خلال إجابته عن الأسئلة الموجهة إليه، أنه يناقش استهداف منشآت النفط الإيرانية، كرد محتمل على إطلاق طهران حوالي 200 صاروخ في هجوم مباشر على إسرائيل الثلاثاء.
المصدر:
MENAFN03102024000202011048ID1108744602
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