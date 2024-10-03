%5 زيادة فى مبيعات الأتوبيسات المستوردة خلال 8 أشهر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت مبيعات الأتوبيسات المستوردة خلال أول 8 أشهر من عام 2024 ارتفاعًا بنسبة 5.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث تم بيع 1.4 ألف أتوبيس مقابل 1.3 ألف أتوبيس في فترة المقارنة.

في المقابل، شهد إجمالي مبيعات الأتوبيسات انخفاضًا بنسبة 16.7% خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، مع تسجيل 4.2 ألف أتوبيس مقارنة بنحو 5 آلاف أتوبيس في نفس الفترة من عام 2023.

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وكشف التقرير الشهري الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات (الأميك) عن تراجع مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة 24.5%، حيث تم بيع 2.8 ألف أتوبيس مقارنة بـ 3.7 ألف أتوبيس في نفس الفترة من العام الماضي.

واستحوذت العلامة التجارية“تويوتا” على الحصة الأكبر من مبيعات الأتوبيسات بنسبة 33.1%، ببيع 1.3 ألف أتوبيس خلال أول 8 أشهر من العام الجاري. جاءت“شيفروليه” في المركز الثاني بحصة سوقية 23.8% ببيع ألف أتوبيس، تليها“جولدن دراجون” في المركز الثالث بحصة 16.8% ببيع 704 أتوبيسات.

أما“كنج لونج” فجاءت في المركز الرابع بحصة 11% ببيع 464 أتوبيس، فيما احتلت“ميتسوبيشي” المركز الخامس بحصة 4.4% ببيع 183 أتوبيس.

صعدت“فوتون” إلى المركز السادس بحصة 3.9% ببيع 164 أتوبيس، بينما تراجعت“أم سي في مرسيدس” إلى المركز السابع بحصة 3.5% ببيع 148 أتوبيس. وأخيراً، جاءت“سوزوكي” في المركز الثامن بحصة 2% ببيع 83 أتوبيس.