%5 زيادة فى مبيعات الأتوبيسات المستوردة خلال 8 أشهر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) سجلت مبيعات الأتوبيسات المستوردة خلال أول 8 أشهر من عام 2024 ارتفاعًا بنسبة 5.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث تم بيع 1.4 ألف أتوبيس مقابل 1.3 ألف أتوبيس في فترة المقارنة.
في المقابل، شهد إجمالي مبيعات الأتوبيسات انخفاضًا بنسبة 16.7% خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، مع تسجيل 4.2 ألف أتوبيس مقارنة بنحو 5 آلاف أتوبيس في نفس الفترة من عام 2023.
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وكشف التقرير الشهري الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات (الأميك) عن تراجع مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة 24.5%، حيث تم بيع 2.8 ألف أتوبيس مقارنة بـ 3.7 ألف أتوبيس في نفس الفترة من العام الماضي.
واستحوذت العلامة التجارية“تويوتا” على الحصة الأكبر من مبيعات الأتوبيسات بنسبة 33.1%، ببيع 1.3 ألف أتوبيس خلال أول 8 أشهر من العام الجاري. جاءت“شيفروليه” في المركز الثاني بحصة سوقية 23.8% ببيع ألف أتوبيس، تليها“جولدن دراجون” في المركز الثالث بحصة 16.8% ببيع 704 أتوبيسات.
أما“كنج لونج” فجاءت في المركز الرابع بحصة 11% ببيع 464 أتوبيس، فيما احتلت“ميتسوبيشي” المركز الخامس بحصة 4.4% ببيع 183 أتوبيس.
صعدت“فوتون” إلى المركز السادس بحصة 3.9% ببيع 164 أتوبيس، بينما تراجعت“أم سي في مرسيدس” إلى المركز السابع بحصة 3.5% ببيع 148 أتوبيس. وأخيراً، جاءت“سوزوكي” في المركز الثامن بحصة 2% ببيع 83 أتوبيس. كتب – فادى زلط:
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