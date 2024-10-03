البنك الدولى يؤكد أهمية برنامج النقل الآمن والمستدام فى غرب البلقان - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد البنك الدولي بأن توفير سبل النقل الآمن والمستدام في منطقة غرب البلقان يتيح إمكانية الحركة الفعّالة للسلع والأشخاص، وهو أمر بالغ الأهمية للنشاط الاقتصادي والاقتصادات الصغيرة والمفتوحة في غرب البلقان، حيث لعبت التجارة دورًا مهمًا في دفع النمو والتقدم الاقتصادي.

وأضاف البنك الدولي في بيان جديد له أن تحسين البنية الأساسية للنقل يمكن أن يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج والتوزيع، وزيادة التجارة والاستثمار، وتعزيز الاتصال مع مناطق أخرى، ونتيجة لذلك، يمكن للشركات الوصول إلى أسواق جديدة، ويمكن للمستهلكين الاستفادة من مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات.

موضوعاتإضراب عمال الموانئ فى أمريكا يتواصل لليوم الثالث على التوالى ارتفاع أسهم شركات الطاقة الأمريكية بنسبة 1.5% بعد تصريحات بايدن انخفاض طلبيات المصانع الأمريكية خلافًا للتوقعات

ويدير البنك الدولي برنامج النقل الآمن والمستدام، من خلال ممارسة النقل في أوروبا وآسيا الوسطى، حيث تتم الموافقة على عمليات المنح الخاصة ببرنامج النقل الآمن والمستدام والإشراف عليها من قبل البنك الدولي بالتشاور مع المجموعة الفنية.

ويضمن فريق البنك الدولي تقديم الدعم الإداري والفني واللوجستي، مشيرا إلى أنه يوحد جهوده مع المفوضية الأوروبية ومجتمع النقل في هذا المسعى الحاسم.

وقال شياو تشينج يو مدير البنك الدولي لمنطقة غرب البلقان إن ضمان سلامة النقل واستدامته يعتبر أولوية قصوى للبنك الدولي في منطقة غرب البلقان، إذ أن بناء شبكة بنية تحتية حديثة تعمل على تعزيز كفاءة السفر وسلامته لا يغذي النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية فحسب، بل يحسن أيضًا بشكل كبير من جودة الحياة بشكل عام.

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