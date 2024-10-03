البنك الدولى يؤكد أهمية برنامج النقل الآمن والمستدام فى غرب البلقان - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد البنك الدولي بأن توفير سبل النقل الآمن والمستدام في منطقة غرب البلقان يتيح إمكانية الحركة الفعّالة للسلع والأشخاص، وهو أمر بالغ الأهمية للنشاط الاقتصادي والاقتصادات الصغيرة والمفتوحة في غرب البلقان، حيث لعبت التجارة دورًا مهمًا في دفع النمو والتقدم الاقتصادي.
وأضاف البنك الدولي في بيان جديد له أن تحسين البنية الأساسية للنقل يمكن أن يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج والتوزيع، وزيادة التجارة والاستثمار، وتعزيز الاتصال مع مناطق أخرى، ونتيجة لذلك، يمكن للشركات الوصول إلى أسواق جديدة، ويمكن للمستهلكين الاستفادة من مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات.
موضوعات متعلقة
إضراب عمال الموانئ فى أمريكا يتواصل لليوم الثالث على التوالى ارتفاع أسهم شركات الطاقة الأمريكية بنسبة 1.5% بعد تصريحات بايدن انخفاض طلبيات المصانع الأمريكية خلافًا للتوقعات
ويدير البنك الدولي برنامج النقل الآمن والمستدام، من خلال ممارسة النقل في أوروبا وآسيا الوسطى، حيث تتم الموافقة على عمليات المنح الخاصة ببرنامج النقل الآمن والمستدام والإشراف عليها من قبل البنك الدولي بالتشاور مع المجموعة الفنية.
ويضمن فريق البنك الدولي تقديم الدعم الإداري والفني واللوجستي، مشيرا إلى أنه يوحد جهوده مع المفوضية الأوروبية ومجتمع النقل في هذا المسعى الحاسم.
وقال شياو تشينج يو مدير البنك الدولي لمنطقة غرب البلقان إن ضمان سلامة النقل واستدامته يعتبر أولوية قصوى للبنك الدولي في منطقة غرب البلقان، إذ أن بناء شبكة بنية تحتية حديثة تعمل على تعزيز كفاءة السفر وسلامته لا يغذي النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية فحسب، بل يحسن أيضًا بشكل كبير من جودة الحياة بشكل عام.
المصدر:
MENAFN03102024000202011048ID1108744600
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.