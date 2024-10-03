مبيعات الشاحنات المحلية تسجل نمواً بنسبة 4.6% مقابل تراجع ملحوظ فى المستوردة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات الشاحنات المجمعة محليًا بنسبة 4.6% خلال أول 8 أشهر من عام 2024، حيث تم بيع 6.5 ألف شاحنة، مقارنة بـ 6.2 ألف شاحنة في نفس الفترة من عام 2023، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات“الأميك”.
في المقابل، شهدت مبيعات الشاحنات المستوردة انخفاضًا كبيرًا بنسبة 34.6%، حيث تم بيع 1.2 ألف شاحنة مقارنة بـ 1.8 ألف شاحنة في نفس الفترة من العام الماضي.
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تصدرت العلامة التجارية“شيفروليه” مبيعات سوق الشاحنات بحصة سوقية بلغت 74.8%، بإجمالي 5.6 آلاف شاحنة. جاءت“تويوتا” في المرتبة الثانية بحصة سوقية 11.2% ببيع 864 شاحنة، تلتها“ميتسوبيشي” في المركز الثالث بحصة 5.9% بإجمالي 459 شاحنة.
احتلت“جي إم سي” المركز الرابع بحصة سوقية 4.7% ببيع 364 شاحنة، بينما جاءت“إم سي في/مرسيدس” في المركز الخامس بحصة 3.5% ببيع 272 شاحنة.
“هيونداي” جاءت في المركز السادس ببيع 51 شاحنة، تلتها في المركز السابع ببيع 50 شاحنة.
في المركز الثامن جاءت“فولفو” بمبيعات 26 شاحنة، بينما احتلت“شاكمان” المركز التاسع ببيع 10 شاحنات.
وذكر تقرير“الأميك” أن إجمالي مبيعات سوق الشاحنات انخفض بنسبة 16.3% مقارنة بنفس الفترة من 2023، حيث تم بيع 1 ألف شاحنة مقابل 1.3 ألف شاحنة. كتب – فادى زلط:
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