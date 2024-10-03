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مبيعات الشاحنات المحلية تسجل نمواً بنسبة 4.6% مقابل تراجع ملحوظ فى المستوردة - جريدة البورصة

10/3/2024 2:44:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات الشاحنات المجمعة محليًا بنسبة 4.6% خلال أول 8 أشهر من عام 2024، حيث تم بيع 6.5 ألف شاحنة، مقارنة بـ 6.2 ألف شاحنة في نفس الفترة من عام 2023، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات“الأميك”.

في المقابل، شهدت مبيعات الشاحنات المستوردة انخفاضًا كبيرًا بنسبة 34.6%، حيث تم بيع 1.2 ألف شاحنة مقارنة بـ 1.8 ألف شاحنة في نفس الفترة من العام الماضي.

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تصدرت العلامة التجارية“شيفروليه” مبيعات سوق الشاحنات بحصة سوقية بلغت 74.8%، بإجمالي 5.6 آلاف شاحنة. جاءت“تويوتا” في المرتبة الثانية بحصة سوقية 11.2% ببيع 864 شاحنة، تلتها“ميتسوبيشي” في المركز الثالث بحصة 5.9% بإجمالي 459 شاحنة.

احتلت“جي إم سي” المركز الرابع بحصة سوقية 4.7% ببيع 364 شاحنة، بينما جاءت“إم سي في/مرسيدس” في المركز الخامس بحصة 3.5% ببيع 272 شاحنة.

“هيونداي” جاءت في المركز السادس ببيع 51 شاحنة، تلتها في المركز السابع ببيع 50 شاحنة.

في المركز الثامن جاءت“فولفو” بمبيعات 26 شاحنة، بينما احتلت“شاكمان” المركز التاسع ببيع 10 شاحنات.

وذكر تقرير“الأميك” أن إجمالي مبيعات سوق الشاحنات انخفض بنسبة 16.3% مقارنة بنفس الفترة من 2023، حيث تم بيع 1 ألف شاحنة مقابل 1.3 ألف شاحنة.

كتب – فادى زلط:

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