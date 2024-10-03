فلسطين تشارك في الاجتماع العربي الطارئ لبحث العدوان على لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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القاهرة/PNN-
شاركت دولة فلسطين، اليوم الخميس، في أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة
الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن، وحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، لبحث التحرك العربي للتضامن مع لبنان والتعامل مع التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي.
وترأس وفد دولة فلسطين مندوبها في الجامعة العربية السفير مهند العكلوك.
ويعقد الاجتماع بناء على طلب العراق الذي دعا لدورة استثنائية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التصعيد العسكري الإسرائيلي على جمهورية لبنان والتداعيات الإنسانية، ولبحث كيفية مساعدة النازحين واللاجئين وإيصال المساعدات الطبية والغذائية العاجلة إلى المتضررين في لبنان ودعوة المجتمع الدولي إلى الوقوف مع الشعب اللبناني والمساهمة مع المنظمات الدولية لإيصال المساعدات العاجلة بأسرع وقت.
وقال زكي، إننا نتضامن مع لبنان وحكومته ومع أهله بكافة مكوناته، بلا تمييز في هذا الظرف الصعب ونقف صفا واحدا في مواجهة استهداف الدولة اللبنانية ومقدراتها، وزرع بذور عدم الاستقرار فيها.
وأضاف أن الجامعة حذرت ودولها الأعضاء كل على حدة، لشهور من مخاطر الحرب الإقليمية التي لن يكون أي طرفٍ بمنأى عن تبعاتها، لكن ها نحن اليوم نقترب بشدة من اندلاع هذه الحرب بسبب غطرسة وتهور قادة الاحتلال الإسرائيلي الذين يصرون على إشعال الحرائق في المنطقة، ولا يكتفون بالإجرام الذي مارسوه ويمارسونه في غزة، وإنما يريدون استنساخ السيناريو الوحشي ذاته في لبنان متحصنين بعجز عالمي عن ردع سلوكهم الإجرامي.
من جانبه، قال العكلوك إن إسرائيل، تشن عدوانا إجراميا على غزة وبيروت ودمشق والحديدة ونابلس وجنين وطولكرم وكل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، مشيرا إلى ان إسرائيل تعتدي بقدراتها الهائلة على القتل والتدمير على أربع دول عربية في آن واحد، فلسطين ولبنان وسورية واليمن، وتهدد من خلال عدوانها وجرائمها ومخططاتها الأمن القومي للدول العربية كافة.
وأضاف أن المشروع الإسرائيلي لتغيير الشرق الأوسط، يشكل خطرا فادحا على الأمن القومي العربي، بل إن بعض المخططات الإسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني قسرا، تمثل إعلان حرب على الدول العربية في المنطقة.
وأكد تضامن دولة فلسطين قيادة وشعبا مع جمهورية لبنان الشقيقة حكومة وشعبا، في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مشددا على أن الشعب الفلسطيني لن ينهزم ولن ينتهي ولن يغادر أرضه، وأن إسرائيل ستندحر وستفشل وستنهزم مهما طال الزمان.
بدوره، دعا مندوب لبنان لدى الجامعة العربية علي الحلبي، المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار تمهيدا لتطبيق القرارات الدولية في مقدمتها القرار 1701 الذي يشكل الأساس الدبلوماسي لحماية الأمن اللبناني والإقليمي، كما طالب باستمرار إرسال المساعدات بسرعة نظر للضغط الهائل الذي يتعرض له المجتمع اللبناني جراء العدوان الإسرائيلي.
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