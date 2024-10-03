فلسطين تشارك في الاجتماع العربي الطارئ لبحث العدوان على لبنان

MENAFN - Palestine News ) القاهرة/PNN-شاركت دولة فلسطين، اليوم الخميس، في أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن، وحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، لبحث التحرك العربي للتضامن مع لبنان والتعامل مع التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي.

وترأس وفد دولة فلسطين مندوبها في الجامعة العربية السفير مهند العكلوك.

ويعقد الاجتماع بناء على طلب العراق الذي دعا لدورة استثنائية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التصعيد العسكري الإسرائيلي على جمهورية لبنان والتداعيات الإنسانية، ولبحث كيفية مساعدة النازحين واللاجئين وإيصال المساعدات الطبية والغذائية العاجلة إلى المتضررين في لبنان ودعوة المجتمع الدولي إلى الوقوف مع الشعب اللبناني والمساهمة مع المنظمات الدولية لإيصال المساعدات العاجلة بأسرع وقت.

وقال زكي، إننا نتضامن مع لبنان وحكومته ومع أهله بكافة مكوناته، بلا تمييز في هذا الظرف الصعب ونقف صفا واحدا في مواجهة استهداف الدولة اللبنانية ومقدراتها، وزرع بذور عدم الاستقرار فيها.

وأضاف أن الجامعة حذرت ودولها الأعضاء كل على حدة، لشهور من مخاطر الحرب الإقليمية التي لن يكون أي طرفٍ بمنأى عن تبعاتها، لكن ها نحن اليوم نقترب بشدة من اندلاع هذه الحرب بسبب غطرسة وتهور قادة الاحتلال الإسرائيلي الذين يصرون على إشعال الحرائق في المنطقة، ولا يكتفون بالإجرام الذي مارسوه ويمارسونه في غزة، وإنما يريدون استنساخ السيناريو الوحشي ذاته في لبنان متحصنين بعجز عالمي عن ردع سلوكهم الإجرامي.

من جانبه، قال العكلوك إن إسرائيل، تشن عدوانا إجراميا على غزة وبيروت ودمشق والحديدة ونابلس وجنين وطولكرم وكل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، مشيرا إلى ان إسرائيل تعتدي بقدراتها الهائلة على القتل والتدمير على أربع دول عربية في آن واحد، فلسطين ولبنان وسورية واليمن، وتهدد من خلال عدوانها وجرائمها ومخططاتها الأمن القومي للدول العربية كافة.

وأضاف أن المشروع الإسرائيلي لتغيير الشرق الأوسط، يشكل خطرا فادحا على الأمن القومي العربي، بل إن بعض المخططات الإسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني قسرا، تمثل إعلان حرب على الدول العربية في المنطقة.

وأكد تضامن دولة فلسطين قيادة وشعبا مع جمهورية لبنان الشقيقة حكومة وشعبا، في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مشددا على أن الشعب الفلسطيني لن ينهزم ولن ينتهي ولن يغادر أرضه، وأن إسرائيل ستندحر وستفشل وستنهزم مهما طال الزمان.

بدوره، دعا مندوب لبنان لدى الجامعة العربية علي الحلبي، المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار تمهيدا لتطبيق القرارات الدولية في مقدمتها القرار 1701 الذي يشكل الأساس الدبلوماسي لحماية الأمن اللبناني والإقليمي، كما طالب باستمرار إرسال المساعدات بسرعة نظر للضغط الهائل الذي يتعرض له المجتمع اللبناني جراء العدوان الإسرائيلي.



