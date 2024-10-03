لا إغلاقات للمحطات ولا نقص للوقود وسلطة النقد تصدر بياناً

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN- اتفقت سلطة النقد وبالتعاون مع هيئة البترول على الدفع نقدا من محطات الوقود مباشرة لهيئة البترول وليس من خلال البنوك.

حيث ستقوم محطات الوقود بتسديد مستحقاتها المالية لهيئة البترول بطريقة الدفع المباشر وليس من خلال البنوك الى حين حل مشكلة عدم تلقي البنوك للمبالغ المالية بعملة الشيكل.

كما طرحت هيئة البترول خصم مقداره 2٪ لكل مواطن يشحن بواسطة الفيزا او البطاقات البنكية الالكترونية.

من ناحيتها عبرت سلطة النقد الفلسطينية مساء هذا اليوم الخميس الموافق 10/3 عن استيائها من قيام بعض أصحاب محطات المحروقات بالإعلان عن إغلاق المحطات أمام الجمهور بحجة توقف البنوك عن استقبال الشيكل، مؤكدة أن البنوك تقبل الإيداعات النقدية من جانب أصحاب محطات المحروقات بما يتواءم مع مشترياتهم من خلال هيئة البترول.

وأوضحت سلطة النقد أنها وفّرت أدوات دفع إلكتروني حديثة وبدون أي رسوم أو عمولات في محطات الوقود باستخدام نقاط البيع الإلكتروني ونظام الدفع الفوري.

وبينت أن ظاهرة التعامل النقدي أصبحت ترهق الاقتصاد الوطني، مشددة أن الحلول بشان شحن الشيكل هي في أيدي الجانب الإسرائيلي، ونعمل مع المؤسسات الدولية للتخفيف من آثارها.

وفي وقت سابق اليوم قال نقيب محطات المحروقات في الضفة نزار الجعبري لاجيال، اليوم الخميس، إنه سيتم إغلاق محطات الوقود بالضفة، أمام المواطنين، اعتباراً من الأحد القادم.

وأوضح الجعبري، أن "سبب الإغلاق هو امتناع البنوك عن قبول الإيداعات النقدية من المحطات لشراء المحروقات من الهيئة العامة للبترول".