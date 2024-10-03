لا إغلاقات للمحطات ولا نقص للوقود وسلطة النقد تصدر بياناً

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN- اتفقت سلطة النقد وبالتعاون مع هيئة البترول على الدفع نقدا من محطات الوقود مباشرة لهيئة البترول وليس من خلال البنوك.
حيث ستقوم محطات الوقود بتسديد مستحقاتها المالية لهيئة البترول بطريقة الدفع المباشر وليس من خلال البنوك الى حين حل مشكلة عدم تلقي البنوك للمبالغ المالية بعملة الشيكل.
كما طرحت هيئة البترول خصم مقداره 2٪ لكل مواطن يشحن بواسطة الفيزا او البطاقات البنكية الالكترونية.
من ناحيتها عبرت سلطة النقد الفلسطينية مساء هذا اليوم الخميس الموافق 10/3 عن استيائها من قيام بعض أصحاب محطات المحروقات بالإعلان عن إغلاق المحطات أمام الجمهور بحجة توقف البنوك عن استقبال الشيكل، مؤكدة أن البنوك تقبل الإيداعات النقدية من جانب أصحاب محطات المحروقات بما يتواءم مع مشترياتهم من خلال هيئة البترول.
وأوضحت سلطة النقد أنها وفّرت أدوات دفع إلكتروني حديثة وبدون أي رسوم أو عمولات في محطات الوقود باستخدام نقاط البيع الإلكتروني ونظام الدفع الفوري.
وبينت أن ظاهرة التعامل النقدي أصبحت ترهق الاقتصاد الوطني، مشددة أن الحلول بشان شحن الشيكل هي في أيدي الجانب الإسرائيلي، ونعمل مع المؤسسات الدولية للتخفيف من آثارها.
وفي وقت سابق اليوم قال نقيب محطات المحروقات في الضفة نزار الجعبري لاجيال، اليوم الخميس، إنه سيتم إغلاق محطات الوقود بالضفة، أمام المواطنين، اعتباراً من الأحد القادم.
وأوضح الجعبري، أن "سبب الإغلاق هو امتناع البنوك عن قبول الإيداعات النقدية من المحطات لشراء المحروقات من الهيئة العامة للبترول".
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