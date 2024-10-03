شهيد برصاص الاحتلال قرب الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل /PNN/ استشهد شاب، مساء يوم الخميس، عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وأعلنت وزارة الصحة، نقلا عن الهيئة العامة للشؤون المدنية، استشهاد الشاب

صلاح زياد عيسى شواهين (23 عاما) بعد إصابته برصاص الاحتلال قرب الخليل.

وكانت مصادر محلية أفادت لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه شاب بالقرب من مدخل ما يعرف بـ"معسكر الارتباط" في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ما أدى لإصابته واعتقاله من قبل قوات الاحتلال، ليعلن لاحقا عن استشهاده