شهيد برصاص الاحتلال قرب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الخليل /PNN/ استشهد شاب، مساء يوم الخميس، عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.
وأعلنت وزارة الصحة، نقلا عن الهيئة العامة للشؤون المدنية، استشهاد الشاب
صلاح زياد عيسى شواهين (23 عاما) بعد إصابته برصاص الاحتلال قرب الخليل.
وكانت مصادر محلية أفادت لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه شاب بالقرب من مدخل ما يعرف بـ"معسكر الارتباط" في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ما أدى لإصابته واعتقاله من قبل قوات الاحتلال، ليعلن لاحقا عن استشهاده
MENAFN03102024000205011050ID1108744580
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.